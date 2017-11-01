В Европе хватает мест, которые идеально подходят для того, чтобы отвлечься от повседневной суеты и тревог. Портал DELFI выбрал шесть объектов, которые манят своей красотой, являются визитными карточками своих регионов и не имеют недостатка в туристах. В нашем обзоре — миниатюрные городки, удачно "встроенные" в местный ландшафт, они находятся во Франции, Швейцарии, Австрии, Италии, Норвегии и Греции.
- 1. Соблазны для туристов: самые удивительные места Европы
- 2. Место сражения Архангела Михаила с Сатаной
- 3. Деревня с чистейшим воздухом и без автомобилей
- 4. Древнейшие в мире соляные копи
- 5. Чинкве-Терре — Пять Земель Италии
- 6. Город капитанов - жемчужина Эгейского моря
- 7. Деревня из сурового края фьордов