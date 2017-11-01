Соблазны для туристов: самые удивительные места Европы

rus.DELFI.lv
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Место сражения Архангела Михаила с Сатаной
Соблазны для туристов: самые удивительные места Европы
Foto: Shutterstock

В Европе хватает мест, которые идеально подходят для того, чтобы отвлечься от повседневной суеты и тревог. Портал DELFI выбрал шесть объектов, которые манят своей красотой, являются визитными карточками своих регионов и не имеют недостатка в туристах. В нашем обзоре — миниатюрные городки, удачно "встроенные" в местный ландшафт, они находятся во Франции, Швейцарии, Австрии, Италии, Норвегии и Греции.

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Место сражения Архангела Михаила с Сатаной

Source info

rus.DELFI.lv

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