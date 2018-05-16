Солнце, море и песок. 12 лучших пляжных городов южной Европы

Тихие острова, гавани, теплое море, средиземноморская кухня с морепродуктами, золотые пески — небольшие пляжные города Франции, Испании, Италии, Хорватии, Греции и Португалии словно созданы для спокойного отдыха вдали от толп туристов, пишет The Guardian.

Шибеник, Хорватия

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Шибеник известен своим близким расположением к заповеднику Крка и островам Корнати, но на самом деле он может предложить гораздо больше. Пройдя по набережной вдоль множества крохотных уютных кафе и ресторанчиков, можно выйти к кафедральному собору Св. Иакова, построенного в 15-м веке в стиле готики и Возрождения. В лабиринте старого города спрятаны несколько крепостей, в том числе и Св. Михаила, где летом проходят концерты и спектакли под открытым небом, а также отреставрированная крепость Бароне, с которой открываются потрясающие виды. А позагорать можно на галечном пляже Бань, удостоенном синего флага за чистоту и безопасность.