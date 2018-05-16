Солнце, море и песок. 12 лучших пляжных городов южной Европы

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 12
Задар, Хорватия
Солнце, море и песок. 12 лучших пляжных городов южной Европы
Foto: Shutterstock

Тихие острова, гавани, теплое море, средиземноморская кухня с морепродуктами, золотые пески — небольшие пляжные города Франции, Испании, Италии, Хорватии, Греции и Португалии словно созданы для спокойного отдыха вдали от толп туристов, пишет The Guardian.

Шибеник, Хорватия

Солнце, море и песок. 12 лучших пляжных городов южной Европы
Foto: Shutterstock

Шибеник известен своим близким расположением к заповеднику Крка и островам Корнати, но на самом деле он может предложить гораздо больше. Пройдя по набережной вдоль множества крохотных уютных кафе и ресторанчиков, можно выйти к кафедральному собору Св. Иакова, построенного в 15-м веке в стиле готики и Возрождения. В лабиринте старого города спрятаны несколько крепостей, в том числе и Св. Михаила, где летом проходят концерты и спектакли под открытым небом, а также отреставрированная крепость Бароне, с которой открываются потрясающие виды. А позагорать можно на галечном пляже Бань, удостоенном синего флага за чистоту и безопасность.

1 12
Задар, Хорватия

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

19 причин посетить Испанию этим летом и взять с собой всю семью

19 причин посетить Испанию этим летом и взять с собой всю семью

В испанском городе Пальма запретят сдавать квартиры туристам

В испанском городе Пальма запретят сдавать квартиры туристам

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

В латвийских замках и поместьях впервые пройдет день открытых дверей

В латвийских замках и поместьях впервые пройдет день открытых дверей

Солнце, море и песок. 12 лучших пляжных городов южной Европы

Солнце, море и песок. 12 лучших пляжных городов южной Европы

Поговорить с рыбкой, послушать сказку, украсть шампунь: названы самые необычные услуги гостиниц

Поговорить с рыбкой, послушать сказку, украсть шампунь: названы самые необычные услуги гостиниц

Booking.com открывает офис в Вильнюсе

Booking.com открывает офис в Вильнюсе

airBaltic начала полеты из Риги в Сочи

airBaltic начала полеты из Риги в Сочи

подробнее
Солнце, море и песок. 12 лучших пляжных городов южной Европы

Солнце, море и песок. 12 лучших пляжных городов южной Европы

Лучшие в мире пляжи для нудистов

Лучшие в мире пляжи для нудистов (82)

19 причин посетить Испанию этим летом и взять с собой всю семью

19 причин посетить Испанию этим летом и взять с собой всю семью (1)

airBaltic начала полеты из Риги в Сочи

airBaltic начала полеты из Риги в Сочи

Латгалия как на ладони: восемь смотровых вышек, с которых открывается чудесный вид

Латгалия как на ладони: восемь смотровых вышек, с которых открывается чудесный вид (2)

подробнее