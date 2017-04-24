Столица ОАЭ Абу-Даби признана самым безопасным городом в мире. Рейтинг, в котором ранжируются 378 городов, составлен порталом Numbeo.com, пишет эмиратское издание The National. Рига в этом списке заняла 144 место, уступив и Таллинну, и Вильнюсу.

Кроме эмиратской столицы, в категорию безопасных попали также Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур, Цюрих (Швейцария). Представитель Numbeo пояснил изданию, что согласно их методике расчета, город считается безопасным, если уровень преступности в нем ниже 20 баллов. Для Абу-Даби этот индекс составляет 14,4 балла.

По данным полиции города, в нем на 100 тысяч жителей в 2011 году приходилось 119,8 преступления. В 2013 году цифра снизилась до 110,2, а в 2015-м — до 83,8.

Низкий уровень преступности, по мнению составителей рейтинга, в городах, которые набрали от 20 до 40 баллов. В эту категорию попали, например, Берн (Швейцария), Гонконг (Китай), Таллинн.

Таллинн вообще оказался самым безопасным среди столиц Балтийских государств - 38 место, рядом с Веной, Оттавой и Сеулом. Вильнюс и Рига оказались значительно ниже, 103 и 144 место, соответственно. Впрочем, по мнению авторов исследования, набранные этими городами баллы позволяют говорить об "умеренном уровне преступности".

Москва в списке расположена на 205-м месте. Город набрал 45,32 балла — авторы исследования называют эти показания "умеренным уровнем преступности".

Самым опасным городом на планете признана столица Венесуэлы Каракас, где уровень преступности превышает 80 баллов.