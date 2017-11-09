Советуют профессионалы. 10 стран, которые непременно надо посетить в 2018 году

Планируя отпуск на следующий год, стоит отклониться от излюбленных большинством туристов маршрутов и попробовать что-нибудь новое. Ресурс Lonely Planet составил список стран, которые нужно посетить именно в 2018 году, и вот почему.

Чили

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Чили — яркая страна, изолированная от остальной Южной Америки (и, пожалуй, всего мира) устремленными ввысь Андами на востоке, Тихим океаном на западе, пустыней Атакама на севере и непроходимыми лесами Патагонии на юге. В 2018 году все жители страны, от окраин до современно столицы Сантьяго, соберутся вместе, чтобы отпраздновать 200-летие независимости Чили. А те, кто хочет присоединиться к чилийцам в столь знаменательный для них год, могут сесть на прямой рейс из Лондона или Мельбурна и по приезду насладиться коктейлем Pisco Sour в честь празднества.