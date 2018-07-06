Советы туристам: как контролировать расходы и сэкономить в отпуске?

Несмотря на большое количество наставлений в Интернете по поиску более дешевых перелётов или гостиниц, немалая часть людей за границей все еще попадает в ситуации, в которых они тратят больше денег, нежели могли бы.

Но, придерживаясь нескольких простых советов по управлению своим бюджетом, собранных экспертами в области финансов компании Revolut,

можно избежать такой ситуации.

Оплата в различных валютах может быть дешевле

Такой совет может особенно пригодиться в случае отъезда в Азию. Кроме того, уехав туда, часто приходится бронировать местные перелёты. Во-первых, для того, чтобы действительно потратить меньше денег, вы должны быть уверены, что при покупке в другой валюте вам не придется платить за ее обмен. К счастью, уже существуют альтернативы банкам, карты которых позволяют рассчитываться в любой валюте без каких-либо комиссионных сборов. Так, например, эксперты из компании Revolut обнаружили, что при покупке перелётов между Лондоном и Нью Йорком, выбор оплаты в датских кронах может помочь сэкономить около 15 евро.

Никогда не разменивайте деньги перед поездкой или в аэропорту

Эта часто совершаемая ошибка, которая не один год подряд опустошает кошельки путешественников. В большинстве случаев, если вы решите разменять деньги перед поездкой в местном банке или в обменнике, вы столкнетесь не только с невыгодным курсом обмена, но и с комиссионными сборами. А одной из самых "дорогих" ошибок туристов — это обмен валюты в аэропорту, как перед вылетом, так и после приземления: именно здесь всегда предлагают наименее выгодные курсы обмена и самые высокие комиссионные сборы.

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Но мы понимаем, что в определенных ситуациях, например, в дороге, наличные деньги нужны. Что делать в таком случае? Прибыв в пункт назначения, лучше всего найти банкомат и обналичить деньги со своей карты. Старайтесь за один раз обналичить такую сумму денег, которой хватило бы на всю поездку, т.к. если вы будете обналичивать несколько раз, каждый раз вам придется платить сбор за использование своей карты за рубежом. Будет лучше всего, если вы воспользуетесь такой картой, которая позволяет бесплатно обналичивать деньги за границей.

Всегда расплачивайтесь в местной валюте

И это основная вещь, о которой должны знать все путешественники. Если вы отправляетесь за пределы еврозоны, всегда выбирайте снятие средств с вашей карты в виде местной валюты — то же действует и при оплате с помощью карты, и при обналичивании средств в банкомате. Если вы выберете снятие средств в виде валюты вашей карты (скажем, в евро), то зарубежный банк в момент оплаты сконвертирует евро в местную валюту, применив свой курс и комиссионный сбор. Таким образом, позже вы увидите, что с вашей карты сняли больше денег, нежели вы думали!

Придерживайтесь запланированного бюджета

Конечно, не хочется себе ни в чем отказывать на отдыхе, но если вы иногда удивляетесь тому, куда исчезли ваши деньги, то стоит установить себе хотя бы приблизительный ежедневный бюджет.

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Если вы не любите собирать чеки и подсчитывать расходы, то пользуйтесь современными технологиями. На ваш выбор представлено немало мобильных приложений, которые помогут отслеживать свои расходы в реальном времени и иметь представление о том, сколько денег осталось у вас до конца отпуска.

Никаких долгов!

Эта ситуация хорошо известна тем, кто путешествует в компании друзей. Один оплачивает обед, другой покупает билеты в музей, третий — мороженное и т.д. Но, когда нужно подсчитать и разделить расходы на отпуск, выясняется, что некоторые чеки из поездки утеряны, кто-то оплачивал наличными, а кто-то — картой. Естественно, что вам не хочется тратить свое время на подсчеты на калькуляторе, поэтому случается так, что некоторые незапланированно переплачивают за отпуск.

Для того, чтобы не попадать в такие ситуации и не тратить свое время на подсчеты, старайтесь сразу поделить все расходы. Самый удобной способ для этого — воспользоваться умными приложениями, к примеру, Revolut, в котором несколькими нажатиями можно вернуть себе долги друзей или расплатиться самим.