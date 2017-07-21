Современные альтернативы Семи чудесам света

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Туристы со всего мира стремятся увидеть своими глазами семь чудес света. Однако кроме неповторимых сооружений Древнего мира существуют и выдающиеся архитектурные шедевры современности, пишет портал "Моя Планета". Издание The Telegraph собрало такие альтернативы.
Пирамиды Гизы
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Комплекс пирамид в Гизе — это древние памятники, созданные в Древнем царстве Древнего Египта во время правления IV–VI династий в XXVI–XXIII веках до н. э. Пирамида Хеопса является единственным оставшимся памятником из Семи чудес Древнего мира и национальным достоянием Египта.
Современная альтернатива
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Пирамида парижского Лувра (на фото), пирамида Уолтера в калифорнийском Лонг-Бич и 30-этажная гостиница "Луксор" в Лас-Вегасе. Самая высокая пирамидальная структура в мире — гостиница Ryugyong в Пхеньяне (КНДР) высотой в 330 м. За ней следует пирамида The Shard в Лондоне высотой в 309 м.