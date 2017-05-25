В список, места в котором не ранжируются, вошел Загреб. В столице Хорватии путешественникам предлагают полюбоваться стрит-артом, побывать в бомбоубежище времен Второй мировой войны, а также попробовать местную кухню и крафтовое пиво.

В перечень также попал шведский остров Готланд в Балтийском море. Готланд является рекордсменом по общему количеству ясных дней во всей стране, а также по числу мест, связанных с какими-либо историческими событиями.

Главный город Готланда — Висбю — внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он лидирует среди других населенных пунктов Швеции по количеству ресторанов. Кроме того, в Lonely Planet особо отмечают красоту пейзажей острова.

В топ-10 также оказался испанский регион Галисия на Пиренейском полуострове. Специалисты рекомендуют отдыхающим попробовать там местную кухню, в частности морепродукты и вина. Туристам также советуют обратить внимание на древнюю архитектуру Галисии и ее природу.

Кроме того, в этом регионе находится Путь Святого Якова — знаменитая паломническая дорога к предполагаемой могиле Иакова (одного из апостолов Христа).

В перечень направлений также были включены английский город Лидс, регион Алентежу в Португалии, север Германии, Молдавия, кипрский город Пафос и французский Гавр.

В марте интернет-журнал 34travel назвал семь лучших городов Европы для путешествий с детьми. В топ-7 оказались Копенгаген, Амстердам, Барселона и другие населенные пункты.