Стали известны 50 лучших пляжей в мире

Самым лучшим пляжем в мире является Грейс-Бей в Карибском архипелаге Теркс и Кайкос, входящем в число британских заморских территорий, говорится в рейтинге, опубликованном сайтом Flight Network по итогам исследования с участием 600 журналистов-путешественников, редакторов, блогеров и турагентов.

Грейс-Бей набрал наибольшее число баллов за 319 солнечных дней в году, чистую нетронутую красоту и качество воды и песка. Совсем немного отстал от победителя австралийский пляж Уайтхевен-Бич, расположенный на тропическом острове Уитсандей неподалеку от побережья Квинсленда. Это дикий остров, часть Большого барьерного рифа, с белым песком, густым тропическим лесом и кристально чистыми водами.

На третье место эксперты поставили Ансе Лацио на Сейшельских островах. Пляж на острове Праслин отличается пышными пальмами и живописными гранитными валунами. Ансе Лацио получил от экспертов 10 баллов на нетронутую чистую красоту, девять - за качество воды и песка и семь - за удаленность от цивилизации.

В топ-10 также вошли пляж "Розовые пески" на Багамах, оазис Навагио на греческом острове Закинф, Байа Дос Порсос на бразильском архипелаге Фернандо-де Норонья, пляж Плайя Параисо в Тулуме, Мексика, пляж Гиамс в австралийском Новом Южном Уэльсе, скрытый пляж на острове Мариетас в Мексике и пляж, расположенный в нацпарке Виргинских островов.

Из 50 пляжей, включенных в рейтинг, наибольшее число, шесть, находятся на территории США. Однако только один из пляжей расположен на материке (тот, где снимали медовый месяц главных героев "Сумерек"), а остальные находятся на Гавайях, в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Четыре отобранных экспертами пляжа принадлежат Австралии, три - Великобритании.

На Северную Америку приходится 17 пляжей-финалистов, в Океании расположено 11, в Азии и Африке по семь, в Европе - шесть, в Южной Америке - два.