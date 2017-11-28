Стали известны 50 лучших пляжей в мире

Delfi Turgid
1 комментарий
Стали известны 50 лучших пляжей в мире
Foto: Shutterstock
newsru.com

Самым лучшим пляжем в мире является Грейс-Бей в Карибском архипелаге Теркс и Кайкос, входящем в число британских заморских территорий, говорится в рейтинге, опубликованном сайтом Flight Network по итогам исследования с участием 600 журналистов-путешественников, редакторов, блогеров и турагентов.

Грейс-Бей набрал наибольшее число баллов за 319 солнечных дней в году, чистую нетронутую красоту и качество воды и песка. Совсем немного отстал от победителя австралийский пляж Уайтхевен-Бич, расположенный на тропическом острове Уитсандей неподалеку от побережья Квинсленда. Это дикий остров, часть Большого барьерного рифа, с белым песком, густым тропическим лесом и кристально чистыми водами.

На третье место эксперты поставили Ансе Лацио на Сейшельских островах. Пляж на острове Праслин отличается пышными пальмами и живописными гранитными валунами. Ансе Лацио получил от экспертов 10 баллов на нетронутую чистую красоту, девять - за качество воды и песка и семь - за удаленность от цивилизации.

В топ-10 также вошли пляж "Розовые пески" на Багамах, оазис Навагио на греческом острове Закинф, Байа Дос Порсос на бразильском архипелаге Фернандо-де Норонья, пляж Плайя Параисо в Тулуме, Мексика, пляж Гиамс в австралийском Новом Южном Уэльсе, скрытый пляж на острове Мариетас в Мексике и пляж, расположенный в нацпарке Виргинских островов.

Из 50 пляжей, включенных в рейтинг, наибольшее число, шесть, находятся на территории США. Однако только один из пляжей расположен на материке (тот, где снимали медовый месяц главных героев "Сумерек"), а остальные находятся на Гавайях, в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Четыре отобранных экспертами пляжа принадлежат Австралии, три - Великобритании.

На Северную Америку приходится 17 пляжей-финалистов, в Океании расположено 11, в Азии и Африке по семь, в Европе - шесть, в Южной Америке - два.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Канарские острова, о которых вы не знали: куда именно поехать отдыхать

Канарские острова, о которых вы не знали: куда именно поехать отдыхать

Снимите это немедленно. Лучшие нудистские пляжи мира

Снимите это немедленно. Лучшие нудистские пляжи мира

Ну и что, что море рядом. 8 самых переоцененных пляжей в мире

Ну и что, что море рядом. 8 самых переоцененных пляжей в мире

Стали известны 50 лучших пляжей в мире

Стали известны 50 лучших пляжей в мире (1)

Площадь Бастилии в Париже станет пешеходной

Площадь Бастилии в Париже станет пешеходной

Первое большое путешествие: куда поехать, чтобы не разочароваться

Первое большое путешествие: куда поехать, чтобы не разочароваться

ФОТО. Шахты

ФОТО. Шахты "вверх тормашками" и подземные озера под украинским Стебником

Канарские острова, о которых вы не знали: куда именно поехать отдыхать

Канарские острова, о которых вы не знали: куда именно поехать отдыхать

подробнее
Первое большое путешествие: куда поехать, чтобы не разочароваться

Первое большое путешествие: куда поехать, чтобы не разочароваться

"Невыездные" паспорта и визовые ловушки. Простые правила, которые могут спасти ваше путешествие (45)

Канарские острова, о которых вы не знали: куда именно поехать отдыхать

Канарские острова, о которых вы не знали: куда именно поехать отдыхать

9 прекрасных городов, куда стоит ехать за праздничным настроением Рождества

9 прекрасных городов, куда стоит ехать за праздничным настроением Рождества

Куда махнуть в межсезонье? Шесть новых прямых рейсов из Риги

Куда махнуть в межсезонье? Шесть новых прямых рейсов из Риги

подробнее