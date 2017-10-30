Стали известны страны с самыми влиятельными паспортами

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Стали известны страны с самыми влиятельными паспортами
Foto: Shutterstock
Lenta.ru

Аналитики интернет-сервиса Passport Index составили рейтинг паспортов различных государств мира. Критерием отбора было количество стран, которые держатель паспорта может посетить без визы или с получением визы в месте пересечения границы. Об этом в среду, 25 октября, сообщает Independent.

Первое место занял паспорт города-государства Сингапур в Юго-Восточной Азии, предоставляющий безвизовый въезд в 159 стран. На втором месте Германия. С немецким паспортом можно посетить без визы 158 государств. Третье место разделили Швеция и Южная Корея (157 стран). США, Канада, Ирландия и Малайзия на шестом месте (154 страны).

Латвия разделила 30-е место с еще четырьмя странами - Польшей, Литвой, Словенией и Словакией. С латвийским паспортом можно посетить без визы 149 стран.

Последние строки рейтинга заняли Сирия (29 стран), Пакистан и Ирак (26 стран) и Афганистан, с паспортом которого можно посетить без визы только 22 страны.

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