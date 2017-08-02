Старички на взлете: Какая авиакомпания имеет самый старый парк самолетов и влияет ли это на безопасность?

Каждый раз, когда происходит какая-то авиакатастрофа, или даже просто намек на то, что она могла бы произойти, комментаторы моментально высчитывают возраст участвовавшего в инциденте самолета. И если его срок эксплуатации вдруг оказывается близким к 15-20 годам, то воздушное судно непременно заклеймят "ведром с болтами" и откажутся даже обсуждать эту тему. Но так ли это на самом деле – неужели старые самолеты менее безопасны? И какие авиакомпании тогда нужно обходить стороной?

На самом же деле – и это вам подтвердит любой пилот – возраст самолета не делает его более опасным для полетов. Совсем наоборот, чем старше становится самолет, тем более серьезные проверки ждут его перед полетами. Критерии допуска судна к работе становятся практически безжалостными.

Но тогда почему, если самолеты строят практически "на века", их списывают примерно после 30 лет службы. А во многих случаях и еще раньше. Дело в том, что самолеты продаются, обмениваются или подвергаются консервации не потому, что они стареют, а потому что их использование становится экономически невыгодным.

Самолет предназначается для определенных ролей и рынков, и если ему не удается выполнить поставленные перед ним задачи, то судно моментально продадут. На другом рынке, с другими расходами на его эксплуатацию, маршрутами и количеством пассажиров использование этого самолета может быть выгодным.

Что совершенно точно отличает новые, более современные самолеты от их старших товарищей, так это эффективность при использовании горючего, тишина и больший комфорт для пассажиров. И именно эти факторы влияют на списывание "старичков" в утиль, а никак не повышенная опасность при полетах.

Так какие же перевозчики имеют в своем распоряжении самый старый флот?

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Согласно airfleets.net (сайту, мониторящему основные мировые авиакомпании) среди 30 крупнейших мировых перевозчиков самый старый парк самолетов у Delta Airlines – средний возраст самолета 17 лет. Второе и третье место у Air Canada United Airlines: 14.2 и 14.1 лет соответственно.

На другом конце списка находится авиакомпания с минимальным средним возрастом самолетного парка. И ею является Аэрофлот, со средним возрастом самолетов в 4.2 года. Средний возраст самолетов AirBaltic – 10.2 лет, Ryanair – 6.5 лет. Не так уж и плохо, верно?

А вот и полный список 30 крупнейших мировых перевозчиков.

Delta Airlines 17 лет Air Canada 14.2 лет United Airlines 14.1 лет British Airways 13.2 лет Air France 12.6 лет Lufthansa 11.5 лет Southwest Airlines 11.5 лет KLM 10.7 лет American Airlines 10.3 лет Qantas 9.7 лет Thai Airways 9.6 лет All Nippon Airways 9.4 лет Jet Blue Airways 9.3 лет Korean Air 9.2 лет Japan Airlines 8.7 лет LATAM Brazil 8.1 лет Singapore Airlines 8.1 лет Cathay Pacific 7.7 лет EasyJet (UK) 7.2 лет China Southern Airlines 6.9 лет Ryanair 6.5 лет Air China 6.3 лет Etihad 6.1 лет Qatar Airways 6.1 лет Saudi Arabian Airlines 5.9 лет Emirates 5.4 лет China Eastern Airlines 5.3 лет Hainan Airlines 4.9 года Aeroflot 4.2 года Turkish Airlines нет данных

Вывод, который можно сделать из вышеприведенной таблички, прост: североамериканские и европейские авиакомпании (за небольшим исключением) чаще всего имеют более старый флот, нежели компании азиатские и ближневосточные. Но это - опять же - мало влияет на безопасность полетов, ведь их парку воздушных судов не 50 лет.