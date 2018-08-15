Старик и море: почему стоит поторопиться, чтобы увидеть вживую необычную скалу Олд-Ман-оф-Хой

Delfi Turgid
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Старик и море: почему стоит поторопиться, чтобы увидеть вживую необычную скалу Олд-Ман-оф-Хой
Foto: Shutterstock

Время не щадит никого и это касается даже кажущиеся вечными горы и скалы. Pandotrip рассказывает про любопытную скалу на севере Шотландии, которую стоит увидеть, пока еще не поздно.

На самой северной точке Шотландии находится Оркнейский архипелаг, где на одном из его островов возвышается необычная скала в виде столба, которую называют Олд-Ман-оф-Хой ("Старик Хой"). Такие скалы называются кекурами и это довольно редкое природное образование. Высота "Старика Хой" составляет 137 метров и она состоит из древнего красного песчаника.

Старик и море: почему стоит поторопиться, чтобы увидеть вживую необычную скалу Олд-Ман-оф-Хой
Foto: Shutterstock

Ученые утверждают, что этой скале не менее 400 лет, и, к сожалению, она очень быстро разрушается под действием ветров и прибоя. В результате эрозии она может рухнуть буквально в любую минуту.

Олд-Ман-оф-Хой очень популярен среди скалолазов и любителей экстремальных видов спорта. В 2008 году со скалы впервые был совершен прыжок с парашютом тремя бейсджамперами.

Старик и море: почему стоит поторопиться, чтобы увидеть вживую необычную скалу Олд-Ман-оф-Хой
Foto: Shutterstock

Олд-Ман-оф-Хой много раз становился частью написанных здесь пейзажей и уже давно стал знаковой достопримечательностью этого побережья. Поэтому стоит поторопиться, пока ветер и вода не уничтожили этот необычный объект. Сюда можно добраться на автомобиле или автобусе, следующего из Инвернесса в Скрабстер или в порт Стромнесс, откуда можно приплыть на пароме. А дальше можно взять такси до залива Рэквик, где пока еще стоит Старик острова Хой.

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Delfi Turgid

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