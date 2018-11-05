Стой, стрелять буду: 8 самых необычных в мире границ государств

Delfi Turgid
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2. Нидерланды и Бельгия
Стой, стрелять буду: 8 самых необычных в мире границ государств
Foto: DELFI

Большую часть времени границы, будь то границы между государствами, городами или районами, плохо видны "на местности", в особенности, если государства дружественные или являются частью большого союза. Но иногда они видны довольно явно. А иногда — настолько необычны или интересны, что заслуживают отдельного рассказа.

1. Испания и Марокко

Стой, стрелять буду: 8 самых необычных в мире границ государств
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Большинство полагает, что Испания — это довольно цельное государство, однако есть у него и несколько анклавов (поселений, окруженных территорией другого государства) в Африке. Один из них — Сеута, отделен от плотно примыкающего к нему Марокко огромной двойной трехметровой стеной с колючей проволокой, датчиками движения и шума, а также проходом для пограничников. Не то, чтобы Испания боялась нападения Марокко, просто она устала от наплыва нелегальных мигрантов и контрабандистов из Африки. Стена, кстати, была построена на деньги ЕС сравнительно недавно — в 2001 году.

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2. Нидерланды и Бельгия

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Delfi Turgid

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