Стой, стрелять буду: 8 самых необычных в мире границ государств

Большую часть времени границы, будь то границы между государствами, городами или районами, плохо видны "на местности", в особенности, если государства дружественные или являются частью большого союза. Но иногда они видны довольно явно. А иногда — настолько необычны или интересны, что заслуживают отдельного рассказа.