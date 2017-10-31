Страааашненько! 9 самых знаменитых в мире призраков

В нашем мире, изученном, казалось бы, вдоль и поперёк, до сих пор встречаются необъяснимые явления. И, хотя существование паранормальных явлений научно не доказано, многие в них всё равно верят. Возможно, потому что люди от природы любопытны, а призраки — удивительный шанс хотя бы заглянуть за завесу тайны потустороннего. Перед вами подборка самых знаменитых призраков мира, которую собрал портал "Пабли".

Призрак Белой Дамы

Белая дама — собирательное название призраков. Как правило, очевидцы описывают длинноволосых женщин в белом платье, с тёмными печальными глазами и худым заострённым лицом. Иногда также говорят об окровавленных руках и лице, а Михаил Розенберг во время своего путешествия по Чехии видел Даму в чёрных перчатках.

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Этот призрак является одним из самых знаменитых в мире. По легенде, чешская Белая Дама — не кто иной, как Перхта Рожмберк, считающаяся хранительницей рода Рожмберков и близких ему семейств. Её история могла произойти с любой знатной молодой женщиной, жившей в эпоху Средневековья: юную Перхту насильно выдали замуж за человека намного старше её самой, аристократа Яна Лихтенштейна. Он оказался злодеем, извращенцем и садистом, часто насиловал и избивал молодую жену, а также, не стесняясь её присутствия, устраивал оргии в замке. Несчастная женщина терпела издевательства 20 лет, потому что нравы той эпохи не позволяли ей покинуть супруга-деспота и вернуться к своей семье, да и церковь не дала бы разрешения на развод.

Говорят, что перед смертью граф Лихтенштейн попросил у жены прощения, но та не смогла его простить. Тогда граф проклял супругу словами: "Пусть тебе не будет покоя после смерти!"

С тех пор Перхта появляется в бывших владения Рожмберков: старом замке Совинец и раскинувшемся по соседству городке Чешский Крумлов. Вреда она никому не приносит, но для потомков рода может означать предупреждение о скорой смерти одного из родственников. До наших дней сохранился её портрет с подписью на неизвестном языке. Существует легенда, что к тому, кто сможет расшифровать подпись, явится Белая Дама собственной персоной и расскажет, где спрятан огромный клад.