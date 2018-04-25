Страна банкиров, часов и шоколада: 14 лучших достопримечательностей Швейцарии

Delfi Turgid
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Замок Грюйер
Страна банкиров, часов и шоколада: 14 лучших достопримечательностей Швейцарии
Foto: Shutterstock

Если вы думаете, что Швейцария — это только часы, сыр и банкиры, то вам пора съездить туда самим, чтобы убедиться воочию, что это не так. Швейцария известна своими горнолыжными курортами и шоколадом (для многих этого уже достаточно, чтобы купить билет на рейс в Берн), но это еще не все. Pandotrip рассказывает, что обязательно стоит увидеть в этой миниатюрной, но столь насыщенной стране.

Мост Понте-деи-Салти через реку Верзаска

Страна банкиров, часов и шоколада: 14 лучших достопримечательностей Швейцарии
Foto: Shutterstock

Казалось бы, что такого в средневековом мосту, построенном 400 лет назад? Но мост Понте-деи-Салти любопытен тем, что "салти" в буквальном переводе означает прыгать. Помимо необычных скал в долине Верзаски, мост Понте-деи-Салти с двумя арками очень живописен и покоряет тем, что с него можно прыгать прямо в реку с хрустально чистой водой. Высота прыжка около 10 метров (довольно высоко), никаких резинок или веревок — только чистый адреналин.

Лучшее время: если вы собрались прыгать с моста в воду, то лучше дождаться, пока она прогреется в конце весны и начале лета. Но будьте готовы к толпам туристов — это довольно популярное место.

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Замок Грюйер

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Delfi Turgid

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