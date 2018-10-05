Страшно, аж жуть: 5 мест, которые загонят душу в пятки

Delfi Turgid
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Стеклянный пол Тауэрского моста в Лондоне
Страшно, аж жуть: 5 мест, которые загонят душу в пятки
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Хотите путешествия с небольшой порцией адреналина? Тогда вам точно понравятся эти туристические объекты — высоко поднятые смотровые платформы с прозрачным полом из стекла. Возможно, многим, чтобы захватило дух или душа устремилась в пятки, будет достаточно лишь посмотреть на эти фотографии, пишет Tūrismagids.

Стеклянная горка на 70-м этаже

Страшно, аж жуть: 5 мест, которые загонят душу в пятки
Foto: Publicitātes attēli

Самый популярный объект такого рода находится в Лос-Анджелесе. На верхних этажах небоскреба US Bank tower оборудована обсерватория OUE SkySpace и 360-градусная смотровая платформа, а также проводятся различные интерактивные мероприятия, позволяющие лучше узнать город.

А особенным это место делает 14-метровая стеклянная горка, прикрепленная к внешней стене здания, по которой можно скатиться с 70-го на 69-й этаж. С горки на высоте около 300 метров открывается великолепный вид на город. И если вы не зажмуритесь, когда будете катиться вниз, то оцените его.

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Стеклянный пол Тауэрского моста в Лондоне

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Delfi Turgid

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