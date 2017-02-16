1. Перегружать верхние полки. Просто ставьте чемоданчики наверх, а маленькие сумки — под сиденья внизу, иначе место сверху быстро заканчивается.

2. Не здороваться. "Я бы хотела, чтобы пассажиры замечали наше присутствие на борту".

3. Плохо выбирать время. Прекратите отдавать стюардам мусор, когда они раздают еду другим пассажирам. Еще успеете.

4. Ставить ноги на сиденья впереди. "Мы не приходим к вам в офис и не кладем ноги на ваш стол!".

5. Спрашивать "А что у вас есть?". Меню придумали умные люди. Они знают, что в самолете больше одного пассажира, каждый из которых требует внимания. Но если вы сняли бизнес-джет для себя лично, то, конечно, спрашивайте.

6. Не слушать инструкцию по безопасности. Просто уважайте людей в момент, когда они делают свою работу.

7. Не уточнять заказ. "Когда заказываете кофе, сразу говорите — со сливками и сахаром или без, чтобы я не переспрашивала у каждого одно и тоже миллион раз".

8. Не заботиться о своих вещах. "Не тащите в салон тяжеленный чемодан, а если тащите, не просите меня закинуть его на верхнюю полку только потому, что он слишком тяжел для вас".

9. Занимать туалет перед посадкой. Это приводит к задержке посадки и люди могут опоздать на стыковочные рейсы.

10. Сидеть в наушниках. Пожалуйста, освобождайте хотя бы одно ухо, когда к вам обращаются.

11. Нажимать на кнопку вызова, когда в этом нет нужды. Особенно во время взлета и посадки или просто "чтобы проверить, работает ли эта штука".

12. Трогать стюардесс, чтобы привлечь их внимание. Можно просто обратиться вслух.

13. Ходить в туалет, когда горит сигнал "пристегните ремни". "Когда ты говоришь им, что вставать пока запрещено, они обычно отвечают "Но мне надо". Хм, вам что, два годика, что вы не контролируете процесс и ждете до последней минуты?".

14. Считать, что наступил конец, если не удалось получить любимое блюдо. Самолет — не отель и не ресторан и если пассажирам предлагается выбор из нескольких блюд, скорее всего кому-то не достанется первый или второй вариант.

15. Качать права. Просто прекратите попытки пролезть в бизнес-класс любой ценой.

16. Ходить в туалет босиком или в носках. "Вы ходите в общественный туалет босиком? Нет? А почему? О, спасибо, господин, что вытерли пол в туалете своими носками!".

17. Просить ручку. "Прекратите просить у меня ручку. Носите свою. Сложно поверить, что кто-то путешествует через полмира без ручки".

18. Щелкать пальцами. "Простите, мисс" работает гораздо лучше.

19. Заниматься йогой на кухне. "Люди, которые используют нашу кухню для занятия йогой или чтобы размяться — раздражают. Это наше рабочее место и нам некуда больше пойти, даже наши кресла находятся там".

20. Злиться на стюардов из-за вещей, которые они не контролируют. "Да, плохо, когда рейс задерживается и вы опоздаете на стыковочный. Я тоже планировала пойти на концерт. Вместо этого я сижу в одной железной трубе с вами и слушаю ваши же вопли".

21. Считать, что стюарды знают все, что знает капитан. "Мы знаем, можем быть 5% от того, что они там делают. Мы не знаем, насколько плоха погода, почему мы летим по этому маршруту или зачем мы не приземлились еще полчаса назад. Поверьте — все это для вашей безопасности!".

22. Подстригать ногти на ногах. "Я видела людей, которые стригут в самолете ногти на ногах. Это очень отвратительно и вы не можете их остановить. И это довольно частое явление, хотите верьте, хотите нет.

23. Смотреть порнографию. "Один парень занял целый ряд и смотрел порнографию. Вокруг не было маленьких детей, так что у меня не было повода указать ему на это. В другой раз мужчина смотрел порнографию ночью на телефоне и она отражалась в окне. В тот раз я указала ему на это — не думаю, что окружающим интересна такая картинка".

24. Пытаться получить что-то бесплатно. Люди иногда требуют бесплатную выпивку за малейшие задержки — не будьте одним из них, потому что авиакомпании так не работают. "Я просто улыбаюсь и смеюсь в ответ на это. "Улыбайтесь и машите", — все, что я могу сказать".

25. Пить свой алкоголь. "Некоторые люди проносят спиртное на борт в мини-бутылках. Мы всегда это видим и всегда его находим. Вы не можете пить свое — мы должны знать, сколько вы уже приняли на грудь, потому что чем дольше и выше летит самолет, тем сильнее алкоголь и изменение давления влияют на ваш мозг".