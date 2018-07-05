Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии

Delfi Turgid
1 комментарий
1 10
Эресуннский мост между Данией и Швецией
Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии
Foto: Shutterstock

В Скандинавию едут за северным сиянием, фьордами и атмосферой древних богов и викингов, но эти края таят в себе намного больше. Pandotrip рассказывает про лучшие места Скандинавии, которые поразят ваше воображение.

Национальный парк Коли

Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии
Foto: Shutterstock

В 2013 году Национальный парк Коли признали лучшим в Финляндии местом для пеших прогулок. В парке насчитывается более 80 километров пеших троп, которые пролегают сквозь вековые зеленые леса, мимо водопадов и через идиллические луга.

Взобравшись на вершину Укко-Коли высотой 350 метров, перед вами откроется невероятной красоты панорама озера Пиелинен. Виды ничуть не хуже открываются и с вершины Паха-Коли.

Национальный парк Коли — место дикой природы, нетронутой цивилизацией и коммерцией. Здесь можно ходить на лыжах, кататься на лодках, а можно побаловать себя в небольшом лесном спа Koli Relax Spa.

Подробнее: официальный сайт

1 10
Эресуннский мост между Данией и Швецией

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО. Стокгольмский архипелаг — волшебный мир загадочных островов

ФОТО. Стокгольмский архипелаг — волшебный мир загадочных островов

Кому нужна Рига, если есть Даугавпилс: 13

Кому нужна Рига, если есть Даугавпилс: 13 "вторых номеров" разных стран

Холодные, но наши. 10 лучших курортов на Балтийском море (без Юрмалы)

Холодные, но наши. 10 лучших курортов на Балтийском море (без Юрмалы)

Рекламные статьи
Праздник роз в Тукумсе 2018 - Мечта о розе для Латвии

Праздник роз в Тукумсе 2018 - Мечта о розе для Латвии

Все секреты Риги!

Улица Смилшу: исчезнувшая носительница света, указатели на бомбоубежище и югендстиль
ФОТО: Озеро Лубанас с высоты птичьего полета

ФОТО: Озеро Лубанас с высоты птичьего полета

Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии

Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии (1)

Мне бы в небо: 15 вещей, которые делают авиапилоты, когда им скучно

Мне бы в небо: 15 вещей, которые делают авиапилоты, когда им скучно

ФОТО: Призрачная Латвия — заброшенная православная Галгауская церковь и старинное кладбище

ФОТО: Призрачная Латвия — заброшенная православная Галгауская церковь и старинное кладбище

ФОТО, ВИДЕО.

ФОТО, ВИДЕО. "Хождение по краю": необычный аттракцион на смотровой площадке Таллиннской телебашни

подробнее
Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии

Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии (1)

Мне бы в небо: 15 вещей, которые делают авиапилоты, когда им скучно

Мне бы в небо: 15 вещей, которые делают авиапилоты, когда им скучно

Не в это время, не в то место: 11 стран, в которые не стоит ехать летом

Не в это время, не в то место: 11 стран, в которые не стоит ехать летом

ФОТО: Призрачная Латвия — заброшенная православная Галгауская церковь и старинное кладбище

ФОТО: Призрачная Латвия — заброшенная православная Галгауская церковь и старинное кладбище

ФОТО. Мимо скал, пещер и мостиков: прогулочная тропа в самом сердце Лигатне

ФОТО. Мимо скал, пещер и мостиков: прогулочная тропа в самом сердце Лигатне

подробнее