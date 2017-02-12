Свадьба, как в голливудском фильме. Как латвийская пара расписалась на Сейшелах

Республика Сейшельские Острова — островное государство в Восточной Африке, в состав которого входят 115 островов (обитаемы лишь 33). Острова населяет около 100 000 жителей, и каждый год их посещает как минимум в два раза больше туристов (в основном из Германии, Франции, России, Италии и ЮАР), включая тысячи пар, жаждущих сыграть там свадьбу. Температура воздуха на островах держится в районе 26-32 градусов по Цельсию, сезона дождей нет, а вода очень теплая — 28 градусов.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Местная валюта — сейшельские рупии (16 рупий — 1 евро), но расплатиться можно и евро. Кредитные карты принимаются не везде, многие банкоматы отказываются иметь дело с картами Maestro. Из милых местных особенностей — почти полное отсутствие освещения, так что фонари являются жизненной необходимостью.

Запрещено собирать и вывозить многие местные фрукты (включая кокос Coco de mer) и животных. Во всяком случае, без особого на то разрешения.

А вот фотографировать и коллекционировать воспоминания на Сейшелах очень даже можно! По признанию Алины, жизнь там была похожа на визит в самый настоящий рай с безумно красивой природой.