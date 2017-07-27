Сядут все: 11 тюрем планеты, в которых может оказаться каждый

Многие тюрьмы на планете сыграли такую важную роль в истории государства или были временным домом для таких известных личностей, что и сами стали интересными, обросли слухами и легендами и, в конечном итоге, превратились в настоящие достопримечательности. Портал DELFI решил напомнить о некоторых из них.

Многие из них можно посетить в качестве туриста — и представить, каково было узникам. Например…

Алькатрас (США)

Foto: Zitulja

Многие до сих пор уверены, что одна из самых известных тюрем США выполняет свои прямые обязанности, то есть удерживает на одноименном острове заключенных. Однако это не так — и уже с 1963 года. Впрочем, в туристический объект тюрьма превратилась не сразу, а лишь в 1973 году. До этого она успела побывать домом для индейцев, которые поселились там самовольно и успели кое-что сжечь, кое-что разрушить и оставить после себя "наскальную живопись", которую бережно сохранили и теперь тоже показывают туристам.