Многие из них можно посетить в качестве туриста — и представить, каково было узникам. Например…

Алькатрас (США)

Сядут все: 11 тюрем планеты, в которых может оказаться каждый
Foto: Zitulja

Многие до сих пор уверены, что одна из самых известных тюрем США выполняет свои прямые обязанности, то есть удерживает на одноименном острове заключенных. Однако это не так — и уже с 1963 года. Впрочем, в туристический объект тюрьма превратилась не сразу, а лишь в 1973 году. До этого она успела побывать домом для индейцев, которые поселились там самовольно и успели кое-что сжечь, кое-что разрушить и оставить после себя "наскальную живопись", которую бережно сохранили и теперь тоже показывают туристам.