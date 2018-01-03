Таинственный польский Дунаец: сокровища инков, загадочные убийства и потрясающие виды

На живописной скале на берегу Чорштынского водохранилища стоит близ деревни Недзица замок Дунаец, история которого окутана мрачной тайной. Здесь есть всё: и искатели приключений, и таинственные преследователи, и загадочные смерти, и скрытые сокровища.

Дунаец был сооружен в первой половине XIV века с целью защиты северных границ Венгрии, пишет Gazeta.ru. В середине XV века тогдашний жупан области Спиш Имре Заполья построил Средний замок, а в 1601 году Дьердем Хорватом был возведен Нижний замок. В XVIII веке Дунаец начал постепенно приходить в упадок и лишь в двадцатых годах девятнадцатого столетия подвергся частичной реконструкции со строительством новой часовни и бального зала. Полную реконструкцию замка, серьезно пострадавшего во Второй мировой войне, провели уже в семидесятые годы XX века под руководством выдающегося реставратора — краковского профессора Альфреда Маевского.

Его величество "случай"

Foto: Vida Press

Вообще, эта местность оказалась в составе Польши достаточно случайно:

Замагурье, где расположена Недзица, традиционно считается этнографическим регионом Словакии, а вплоть до распада Австро-Венгрии в 1918 году находилось в составе венгерских земель империи. До словацкой границы от замка Дунаец не больше трех километров, и даже расположенные друг над другом деревни имеют здесь в своих названиях уточняющие прилагательные "нижне" и "выжне", а не "дольне" и "гурне", как в большей части остальной Польши. Так называемая конференция послов, на которую в 1920 году было возложено окончательное решение затянувшегося на два года польско-чехословацкого пограничного спора за территории Спиша и Оравы, должна была вынести вердикт, опираясь на этническую принадлежность населения. Однако определить ее в этих краях было практически невозможно: жители на вопрос о национальности отвечали, что они "местные", а спишский говор, которым они пользовались, представлял собой такую причудливую смесь из польских, словацких, венгерских, немецких и валашских слов и конструкций, что в качестве критерия раздела годился еще меньше.



A post shared by Lenka Saloňová (@sa_lenka) on Dec 14, 2017 at 1:34am PST

В итоге именно в этих местах удалось найти компактно проживающих поляков, и бывшая галицийско-венгерская граница чуть-чуть сместилась на юг.

Тем не менее до 1945 года замок Дунаец оставался собственностью венгерских дворянских родов. С одним из владельцев замка аристократом-авантюристом Себастьяном Берзевици и связана недзицкая легенда о сокровищах инков.

Сокровища инков в центре Европы

Foto: Vida Press



Легенда эта гласит, что Себастьян Берзевици в поисках приключений оказался в Перу и взял там в жены индианку из родовитого инкского семейства. У них родилась дочь Умина, ставшая впоследствии женой племянника Тупака Амару II — предводителя крупнейшего антииспанского восстания индейцев в Латинской Америке. После подавления восстания испанцы, шокированные кровавыми методами инсургентов, во избежание повторения подобного решили извести элиту инков на корню. Берзевици вместе с дочерью и ее мужем, считавшимся после казни Тупака Амару II наследником инкского трона, бежал в Венецию, где на свет появился сын Умины Антоний. В Италии при неизвестных обстоятельствах муж Умины был убит, и все оставшееся в живых семейство переселилось в замок Дунаец, надеясь хотя бы здесь оказаться в безопасности.

Увы, этим надеждам не суждено было сбыться: в 1797 году, также при неизвестных обстоятельствах, Умина была заколота кинжалом прямо в стенах замка.

A post shared by Robert Czajkowski (@czaja81) on Nov 17, 2017 at 9:54am PST



Желая спасти хотя бы внука, Себастьян Берзевици отдал его под опеку своим родственникам из моравского рода Бенешей. Антоний под фамилией Бенеш без приключений дожил до 1877 года, передав на смертном одре своему старшему сыну Эрнесту архив семейных документов и запретив ему копаться в тайнах своего происхождения. Эрнест слова не сдержал, однако ничего найти не смог, а вот внук Эрнеста Анджей Бенеш в 1946 году сумел под воротами верхнего замка в Недзице найти свинцовую трубу, в которой обнаружились три кожаных ремня с узелковым письмом инков — кипу, а на золотых пряжках ремней были записаны слова "Титикака", "Виго" и "Дунаец".

Согласно легенде, загадочная смерть постигнет каждого, кто подойдет к тайне сокровищ слишком близко. Так это или нет, но Анджей Бенеш, бывший вице-маршалом сейма ПНР, в 1976 году погиб в автокатастрофе близ города Кутно.

A post shared by Piotr B-ba (@piotrbba) on Nov 12, 2017 at 9:16am PST



Впрочем, подвергать себя риску и искать клад вовсе не обязательно: красивейший недзицкий замок заслуживает посещения даже в том случае, если вы не принимаете на веру легенд и не стремитесь к поиску таинственных сокровищ.

Кроме самого замка обязательно стоит насладиться видами вокруг. Особенно хороши они будут с обзорной площадки - на каскад из двух небольших водохранилищ — Чорштынского и Сромовского — и Пьенинские горы.

Что касается других развлечений в Недзице, то в летнее время можно переправиться на лодке через водохранилище к живописным руинам расположенного напротив замка Чорштын, выполнявшего когда-то функцию польской "погранзаставы" на границе с Венгерским королевством.