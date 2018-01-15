Тайная Европа: 20 невероятных мест, которые вы обязаны посетить

Delfi Turgid
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Эстремадура, Испания
Тайная Европа: 20 невероятных мест, которые вы обязаны посетить
Foto: Shutterstock

Если вы побывали в самых главных туристических местах Европы и думаете над своим следующим путешествием, то пора сойти с протоптанных путей и обратить внимание на месте, которые еще не стали слишком популярными. Telegraph Travel рассказывает о 20 самых удивительных и тайных местах Европы, которые стоит посетить.

Гаргано, Италия

Тайная Европа: 20 невероятных мест, которые вы обязаны посетить
Foto: Pixabay

На конце "каблука" Италии находится национальный заповедник Гаргано с длинными песчаными пляжами, густыми сосновыми лесами и климатом, в котором летнюю жару разбавляет бриз со всех трех сторон, окруженных морем. Лучшее время для посещения — в августе, когда здесь меньше всего туристов.

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Эстремадура, Испания

Source info

Delfi Turgid

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