Тайная Европа: 20 невероятных мест, которые вы обязаны посетить

Если вы побывали в самых главных туристических местах Европы и думаете над своим следующим путешествием, то пора сойти с протоптанных путей и обратить внимание на месте, которые еще не стали слишком популярными. Telegraph Travel рассказывает о 20 самых удивительных и тайных местах Европы, которые стоит посетить.