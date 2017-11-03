Таллин, Польша, Канары... 10 лучших мест для бюджетного отдыха в 2018 году

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Лансароте, Канарские острова, Испания
Таллин, Польша, Канары... 10 лучших мест для бюджетного отдыха в 2018 году
Foto: Vida Press

Если в кошельке не водятся лишние евро, а отдохнуть хочется, стоит прислушаться к совету профессионалов. Например, портала Lonely Planet, который составил свой топ-10 бюджетных мест для отдыха. Удивительно, но соседний Таллин — на первом месте!

Но почему именно эти места? Ведь не из-за достопримечательностей же, верно? Верно, не только из-за них. У экспертов Lonely Planet есть свои аргументы!

Таллин, Эстония

Таллин, Польша, Канары... 10 лучших мест для бюджетного отдыха в 2018 году
Foto: LETA

В заслугу Таллину эксперты Lonely Planet ставят то, что он соединен рейсами лоукостеров со всей Европой, компактен и предлагает насладиться одновременно стариной, морем и культурой с примесью спорта в Горхолле (Tallinna Linnahall). А если хочется хорошенько распробовать город, отправляйтесь в район Каламая и его творческий городок Telliskivi, полный фургончиков с едой, не только вкусной, но и достойной попадания в ваш "Инстаграм".

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Лансароте, Канарские острова, Испания

Source info

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