Таллинн признали одним из самых зеленых городов Европы

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Таллинн признали одним из самых зеленых городов Европы
Foto: Pixabay.com

Ученый из Германии Филипп Гертнер исследовал снимки европейских столиц из космоса и составил рейтинг самых зеленых городов.

В исследовании участвовали 43 европейские столицы. Каждой из них был присвоен "зеленый" индекс, который обозначал площадь, занятую зелеными насаждениями. На основании снимков из космоса и научного анализа оказалось, что самой зеленой столицей Европы является Сараево. Вторую строчку рейтинга заняла столица Лихтенштейна — Вадуц, а третью — Любляна.

В десятку лидеров также вошли Андорра-ла-Велья, Берн, Люксембург, Вильнюс, Таллинн, Монако и Осло.

Среди мегаполисов с населением более 2 миллионов жителей самой зеленой столицей оказался Киев. А на самых нижних строчках рейтинга расположились Лондон, Лиссабон, Париж, Валлетта и Афины.

Стоит отметить, что у городов, расположенных на морском берегу, "зеленый" индекс довольно низкий, при этом экологически такие города вполне благополучны. В этой группе оказались, к примеру, Рейкьявик и Копенгаген. Лидером приморской категории стал Таллинн.

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Delfi Turgid

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