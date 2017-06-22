Там, где нас не ждут. Куда не попасть этим летом

Парк Крка, расположенный в Средней Далмации, известен своими каскадными водопадами и густыми зелеными лесами, среди которых проложены маршруты для пеших прогулок. Парк пользуется популярностью у европейских туристов, однако в начале июня хорватские СМИ сообщили, что доступ к водопадам будет ограничен. К самому высокому водопаду Скрадинский бук теперь смогут подобраться не более 10 тыс. посетителей — им повезет оценить красоту и мощь каскада падающих с высоты 46 м рек Чикола и Крка и искупаться в их прохладных водах.

Ограничения введены из-за понятных опасений: число желающих побывать в парке удивительной красоты растет с каждым. В 2016-м здесь отметились более 3,5 млн человек, и больше парк уже вместить не может. Так что на практике это ограничение означает только одно: билеты для посещения парка нужно покупать заранее.

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Парк Крка — не единственное место в Хорватии, которому не по силам справиться с горячей любовью туристов. В прошлом году толпы отдыхающих, оккупировавших деревянные мостки Плитвицких озер в попытках сделать идеальные селфи, вызвали у властей серьезные опасения в том, что парк будет исключен из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проблема в том, что чинно гулять по мосткам путешественники не хотят.

Им нужно вылезти за пределы отведенных для них зон, чтобы выложить в инстаграм фото без посторонних фигур, отчего истоптанный парк теряет свою первозданную красоту.

Хорватия не первой пошла на ограничение доступа туристов в свои национальные парки. Чуть ранее это сделали в Таиланде (наплыв туристов в стране не снижается — в 2016-м здесь насчитали 3,6 млн человек): здесь для туристов полностью закрывают 61 из 147 национальных парков, включая те, что расположены на Симиланских островах, островах Пхи-Пхи, Ха и Рок. К счастью, Майя-Бич на Пхи-Пхи, на котором снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо (с момента выхода картины в 2000-м сюда не зарастает туристическая тропа), останется открытым, несмотря на то что туристы и поклонники фильма уже серьезно повредили здешние рифы.

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Таиланд закрывает парки — с каждым годом все больше и больше — уже четвертый год подряд, но только на сезон дождей, когда туристов здесь относительно мало. Это делается и для безопасности самих туристов, и для восстановления экологического баланса. Парки будут оставаться недоступными для посторонних в течение пяти месяцев, с октября по декабрь в них уже можно будет попасть.

Защититься от наплыва туристов пытается и Исландия, переживающая в последнее время туристический бум: за последние шесть лет количество туристов увеличилось здесь втрое. По прогнозам, в 2017-м эту крошечную страну посетят 2,3 млн вооруженный палками для селфи путешественников — и это уже не радует, а пугает 335 тыс. жителей страны, которые уже опасаются за судьбу своих вулканов, гейзеров, водопадов, лавовых полей и мягкого мха.

Среди природных достопримечательностей, особенно страдающих от интереса посетителей, — водопад Бруарфосс.

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Когда-то неизвестный широкой публике, этот поток ручейков, спадающих в глубокий каньон, внезапно стал популярным у инстаграмеров местом — сегодня его наводнили посетители, относящиеся к природе без должного уважения, и местные жители этому вовсе не рады. Дело в том, что дороги, которая вела бы к водопаду, нет — из-за этого туристы протаптывают тропинки в нетронутых лесах, оставляя за собой лужицы грязной жижи в местах, где раньше росла трава, повреждают корни деревьев и продолжают называть Бруарфосс "малоизвестным водопадом".

Теперь исландцы пытаются его защитить: один из местных фермеров уже получил от государства грант на строительство дороги длиной в три километра к популярному месту, а другой возмущенный сельский житель, напротив, перекрыл свою частную дорогу, позволявшую раньше пробраться к водопаду по его земле.

Защитники природы обеспокоены и популярностью озера Миватн — сейчас они призывают правительство отнестись к его состоянию как к природной катастрофе.

В национальном парке Ватнайекюдль запрещено запускать дроны, чтобы защитить популяцию соколов. И все же пока что меры, направленные на туристов, принимаются не на государственном уровне — правительство продолжает терпеть присутствие здесь фанатов "Игры престолов" и других любителей северных красот.

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Поклонники же красот южных уже сталкиваются с серьезными ограничениями: год назад в Италии ограничили доступ в Чинкве-Терре — живописный регион Лигурии, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его ежедневно наводняют путешественники с круизных лайнеров и яхт, бороздящих Средиземное море. Пять деревень на самом краю скал, связанных между собой горной тропой, рискуют попросту рухнуть в море из-за активности гуляк — угроза обрушения утесов в море становится все более отчетливой. В 2016-м количество туристов, которых может вместить Чинкве-Терре, свели к 1,5 млн человек в год — теперь билеты сюда нужно покупать заранее.