Тбилиси за 48 часов: подробный гид на выходные

В Тбилиси удивительным образом сочетается старое и новое, традиционное и новаторское, здесь на старинных петляющих улочках открыли свои двери современные клубы, по соседству может находиться ветхая обувная мастерская, модный бар и простенькая хинкальная. Именно за этим гармоничным контрастом сюда едут гости со всех стран и город словно душевный хозяин рад встретить их всех. Lonely Planet рассказывает, как увидеть все сокровища Тбилиси за 48 часов.

День первый

Утро

Начните утро с завтрака в одном из многочисленных кафе, затем отправляйтесь через реку Мтквари в парк Рике. Прокатитесь на канатном трамвайчике, который пролетает над крышами города в крепость Нарикала — сверху открывается чудесная панорама всего города в долине реки, окруженной холмами.

Посетите руины крепости, которая защищала Тбилиси с 4-го века н.э., затем вернитесь в старый город и побродите по старинным улицам, на которых современные здания соседствуют с историческими строениями. Даже если вы не верующий человек, в Тбилиси стоит посетить храмы Сиони и Анчисхати — старейшие церкви города с особенной атмосферой. Посетите традиционные магазины с яркими коврами из Южного Кавказа, Ирана и Центральной Азии, выпейте кофе в кафе "Лейла" — здесь можно заказать вегетарианские закуски и выпить кофе, чаю или мятному лимонаду в персидском интерьере.

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Рядом с кукольным театром Габриадзе находится необычная часовая башня, словно сошедшая с иллюстраций к сказкам. Отсюда отправляйтесь в район Абанотубани, известный своими полусферическими банями на сернистых источниках — именно они и дали название городу ("тбили" в переводе с грузинского означает "теплый"). Рядом расположен шумный и яркий ресторан "Маспиндзело" — отличное место для знакомства с настоящей грузинской кухней, в которой хоть и чувствуется влияние ближневосточных, русской и других кулинарных традиций, но это самостоятельное и ни с чем несравнимое явление. Здесь стоит попробовать острые хинкали, хачапури с сыром или шашлык мцвади.

День

Прогуляйтесь по восточной части города, где линия современных зданий уже стала визитной карточкой Тбилиси. Мост Мира с волнистым навесом соединяет старый город и цветущий парк Рике.

Foto: Shutterstock

Дальше над городом возвышается Президентский дворец со стеклянным куполом и классическим портиком. После этого можно посетить впечатляющий храм Святой Троицы — современное прочтение традиционной грузинской православной архитектуры. Этот храм высотой в 84 метра и с золочеными куполом — яркий символ постсоветского возрождения грузинской православной церкви.

Вечер

Вино — настоящая страсть Грузии, которая завоевала международное признание. В кирпичном погребе Vino Underground, что в изысканном районе Сололаки, можно продегустировать самые разные сорта местных вин. На ужин отправляйтесь в местечко Cafe Littera, где подают превосходные блюда фьюжн-кухни в элегантном интерьере Дома писателей. А если погода позволяет, то лучше устроиться в открытом романтичном патио.

Чтобы познакомиться с местной клубной жизнью, мы рекомендуем начать с Cafe-Gallery — непринужденного кафе, который ближе к полуночи превращается в танцплощадку с минимал-техно и хаусом. Оно открыто каждый вечер, но по пятницам и субботам здесь особенно людно. На выходных можно побывать в Бассиани — прекрасны выбор для ценителей техно, который находится на месте бывшего бассейна на футбольном стадионе "Динамо".