Теплое ледяное сердце: 10 лучших мест в Норвегии

Delfi Turgid
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2. Олесунн
Теплое ледяное сердце: 10 лучших мест в Норвегии
Foto: Shutterstock

Первое, о чем мы упоминаем, когда говорим о красоте Норвегии - это ее фьорды. Но эти морские заливы - не единственное наследие страны, в которой удивительное встречается прямо таки на каждом шагу. И вот куда по мнению Delfi Turgid стоит отправиться.

1. Фьорды

Теплое ледяное сердце: 10 лучших мест в Норвегии
Foto: Pixabay

Как мы уже сказали, фьорды — это "экспортный товар" Норвегии, то, ради чего многие приезжают в эту страну, на что бегут смотреть в первую очередь. И справедливо, так как фьорды являются одними из наиболее привлекательных природных объектов в Европе, что закреплено официально — они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ледяные долины хранят древнее молчание и стоят в окружении высоченных гор и водопадов, придающих законченность этому роскошному зрелищу. Самые известные фиорды — Согне-фьорд и Хардангер-фьорд, но Нур-фьорд и Гейрангер-фьорд мало им уступают.

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2. Олесунн

Source info

Delfi Turgid

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