Популярное американское издание The Huffington Post рекомендует Латвию, как одно из 17-ти мест для "эпичного" путешествия в наступившем году — единственную среди стран Балтии. Мы изучили весь список, чтобы понять, чем руководствовались составители списка.

Латвия в нем идет под номером пять. Белые песчаные пляжи Юрмалы, культурные и исторические достопримечательности Риги (особое упоминание: Дом Черноголовых), природные богатства национальных парков Гауя и Кемери — вот, по версии The Huffington Post, основные причины посетить нашу страну.

А ради чего стоит ехать в остальные 16 рекомендованных стран?