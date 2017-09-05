Британское издание The Times опубликовало список из 30 лучших городов мира для путешествий на выходные, пишет Lenta.ru.

Первое место в списке занял хорватский город Задар, где хорошо сохранились исторический центр, древнеримские руины и средневековый центр. Кроме того, редакторы The Times отмечают, что в городе достаточно много кафе и бистро.

Второе место списка занял македонский Охрид, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь стоит посетить Крепость царя Самуила и озеро Охрид, охраняемое ЮНЕСКО.

Третью строчку занял еще один хорватский город Пула. Там туристам рекомендуют посетить "удивительно хорошо сохранившийся" амфитеатр и центральный рынок.

Также в топ-10 вошли Динар (Франция), Минск (Белоруссия), Варна (Болгария), Ольбия (Италия), Братислава (Словакия), Мальмё (Швеция) и Херес (Испания). Из городов бывшего СССР в список также попали грузинский Кутаиси (19-е место) и эстонский Таллин (27-е место).

Ранее в сентябре сообщалось, что Коморы, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы, Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Самоа, Сейшелы, Восточный Тимор, Тоголезская Республика, Тувалу и Уганда признаны самыми гостеприимными странами мира. Они готовы пускать без виз граждан 198 государств.