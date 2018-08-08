Только для самых смелых: 5 пешеходных мостов, на которых захватывает дух

Delfi Turgid
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Мост между двумя замками
Только для самых смелых: 5 пешеходных мостов, на которых захватывает дух
Foto: Reuters/Scanpix

Красота, от которой сердце уходит в пятки — так можно назвать все эти пешеходные мосты, о которых рассказывает DELFI Tūrismagids. Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает живописные виды сдобрить хорошей дозой адреналина.

Мост со стеклянным полом

Только для самых смелых: 5 пешеходных мостов, на которых захватывает дух
Foto: AP/Scanpix

Пешеходный мост в Китае понравится почти всем любителям острых ощущений. Он пролегает над каньоном Чжанцзяцзе и был открыт для посетителей в 2016 году.

Незабываемой прогулку по мосту делает его стеклянный пол, через который видна 300-метровая пропасть. Сам мост длиной 430 метров и 6 метров в ширину. Это самый длинный и высокий мост такого типа.

С августа 2018 года самые смелые смогут прыгать с моста на резинке с высоты 260 метров (для сравнения — вагончик в Сигулде расположен на высоте 43 метра) и это должно стать рекордом мира.

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Мост между двумя замками

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Delfi Turgid

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