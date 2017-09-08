Топ-10 экскурсий на Тенерифе, которые обязательно нужно посетить

1. Вулкан Тейде

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Невозможно побывать на Тенерифе и не посетить его сердце — вулкан Тейде. Вулкан высотой 3718 м. является наивысшей точкой не только острова Тенерифе, но и всего Канарского архипелага, и всей Испании. Тейде по праву считается одной из самых ярких жемчужин Канар и ландшафтным символом Тенерифе.