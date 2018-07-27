Топ-10 хорватских островов с первозданной природой и манящим морем

Хорватия уже который сезон привлекает туристов и путешественников сказочной природой и дружелюбными ценами. DELFI Tūrismagids рассказывает о десяти лучших островов Хорватии, где можно насладиться великолепным морем и нетронутой природой.

Остров Святого Николая

Остров Святого Николая находится на севере Хорватии, в 2015 году на нем был построен небольшой курорт. Пляжи острова получили заветный Синий флаг, а акватория парка является охраняемым природным парком, поэтому не забудьте маску с ластами для подводного плавания. В июле и августе здесь появляются дельфины.

Раньше остров принадлежал венецианской купеческой семье, которая построила здесь элегантный замок и обновила старейший в Хорватии маяк, построенный в 14-м веке. Гости острова могут осмотреть маяк каждым воскресным утром.