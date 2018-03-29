Топ-10 идей для веселых приключений в пасхальные выходные для всей семьи

Пасха — это не только покраска яиц и катание на качелях, но и целых четыре выходных дня подряд. Чтобы в счастливых воспоминаниях о празднике остался не только новый рекорд по поеданию яиц, а также чтобы не мучиться ежедневно детским вопросом "Что сегодня будем делать?", устройте в это праздничное время небольшую семейную экскурсию.

Руководитель отдела маркетинга Национального эксперта подарков "Lieliska dāvana" Лиене Вециня предлагает десять великолепных идей для коротких семейных поездок в соседние страны или прямо по Латвии.

Узнай, что скрывают подводные глубины

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Узнайте, как выглядит внутри настоящая подлодка, осмотрите таинственные обломки корабля и узнайте много нового об уникальном мире судоходства. Все это можно сделать в Таллине, в одном из современнейших морских музеев Европы. Увлекательная экспозиция представлена в историческом ангаре для гидропланов, в центр которой помещена построенная в 1937-м году подлодка "Лембит".

Можно осмотреть и многие другие аутентичные экспонаты: ледокол, гидроплан, останки старейшего в Эстонии корабля, лодки, парусники, катера и др. Детям музей предлагает также принять участие в интереснейших занятиях: поуправлять корабликами в бассейне с водой, принять участие в симуляции полета, насладиться истинной силой ветра, а также вдоволь набегаться на игровой площадке.

Встреча с мамонтом в Тарту

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Если вы хотите в развлекательной форме узнать об истории и будущем Вселенной, отправляйтесь в еще один увлекательнейший музей — Центр ледникового периода в эстонском городе Тарту. Уникальный тематический парк развлечений для всей семьи предлагает осмотреть доисторических животных в их натуральную величину и узнать, как образовывался мир, начиная с постледникового периода и по сей день. В рамках экспозиции, занявшей 2200 квадратных метров, дети смогут произвести археологические раскопки в игровой пещере, посмотреть увлекательные фильмы и полакомиться чем-нибудь вкусным в кафе центра.

Посетите город солнца и сладкоежек

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Если Эстония — уже пройденный этап, почему бы не отправиться на сладкую и познавательную экскурсию в самый солнечный город Литвы Шяуляй? Дети придут в восторг от музея шоколада, в котором можно узнать историю возникновения шоколада. Не оставит их равнодушным и единственный в Прибалтике музей кошек, где можно осмотреть более 10 тысяч мурлык. По дороге вы также сможете сделать остановку, чтобы осмотреть уникальный народный памятник — Гору крестов с несколькими тысячами крестов, а также невероятно красивую виллу Хаима Френкеля.

За теплом в Вентспилс

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Если Эстония — слишком для вас далеко, то и у Латвии найдется, что предложить. Пасха в этом году солнцем особо не побалует, поэтому можно поискать тепла в красивейшем Вентспилсе. Днем — расслабляющий отдых в комплексе водных аттракционов и SPA, предлагающий для взрослых бани и джакузи, а для маленьких посетителей — бассейн с волнами и другие увлекательные водные аттракционы. Вечером же вы сможете насладиться красивейшими видами города и остаться на ночь в гостинице Олимпийского центра "Ventspils", находящейся неподалеку.

Станьте повелителями технологий

Foto: F64

Если водных радостей вам недостаточно, в Вентспилсе есть еще один достойный внимания объект. Интерактивный музей науки и технологий "Kurzemes Democentrs". Всем своим посетителям — детям, подросткам и взрослым — он предлагает активное, увлекательное и познавательное приключение в мир технологий. В ходе экскурсии вы сможете решить головоломку танграм, принять участие в автосоревнованиях, спасти мир одной лишь силой мысли, ощутить себя в роли главы государства и повысить уровень загрязнения CO2!

Физика и химия как театр

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Мир физики и химии может стать увлекательным приключением для всей семьи, если его интересно преподнести. Уникальные интерактивные научные шоу и эксперименты, которые расширяют кругозор и позволяют постигать науку с другой стороны — все это в научном театре Laboratorium.lv в самом центре Риги. В ходе часового спектакля ведущие вместе со зрителями откроют какую-то тему из химии или физики в интерактивных экспериментах. Интересно будет как детям, так и их родителям, а также бабушкам и дедушкам.

Оседлай лошадь

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Отдохнуть от работы и рутины и восстановить внутренний покой лучше всего поможет верховая прогулка на природе. Что может быть лучше, чем подарить своему ребенку полный впечатлений день, посетив конный двор "Дарзини". Это станет незабываемым приключением для каждого любителя природы и животных. Помимо лошадей здесь также живут енот, нутрии, сурок, кролики, пони, овечки и козочки. У вас будет возможность покормить животных, так что не будет лишним захватить с собой для них угощение — морковь. Опытный инструктор будет сопровождать вас на протяжении всей верховой прогулки, во время которой вы сможете наслаждаться полным эмоциями верховым отдыхом в Кекавском крае.

Испеките вкусный крендель

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Чтобы обогатить свои выходные потрясающим ароматом, в маршрут стоит вписать семейную поездку в пекарню "Lāči". Все вместе вы сможете узнать о традициях создания латышского ржаного хлеба, попробовать хлебушек различных сортов и, что самое потрясающее, — собственноручно испечь сладкий или соленый семейный крендель. Как известно, совместная готовка сплочает сильнее всего!

Как насчет прогулки верхом на верблюде?

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А вы знали, что у нас в Латвии, в Видземе, в местечке с названием "Rakši" обитает более 60 животных: верблюды, ламы, альпаки и другие? Экскурсия в этот мини-зоопарк позволит поездить верхом на верблюде и получить за это сертификат, попробовать блинчики на верблюжьем молоке, покормить животных и, конечно, сделать экзотические фотографии с большими и маленькими животными.

Смотровая башня и природная тропа в Смилтенском крае

Foto: Valdis Paeglis

Ну, и, наконец, в Смилтенском крае на семейный отдых на природе приглашает природная тропа "Триссалиняс", где можно принять участие в веселой игре на ориентирование, а также осмотреть более 30 деревянных скульптур животных и птиц. Здесь же вас ждет и беседка с увлекательными аттракционами для всей семьи: "Lašu cope", "Trīssaliņu cirks" и настольный футбол, Птичий домик с горками и прочие, а главное развлечение — это смотровая башня. Если погода будет хорошей, можно поплавать по озеру на катамаране, а дополнительную радость детям доставит игровая площадка.