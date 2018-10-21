Топ-10 лучших авиакомпаний мира по версии 2018 года

Подошел к концу сезон отпусков, и путешественники, наполненные новыми впечатлениями, делятся своим опытом. Помимо прочего, важной составляющей любого путешествия является перелет до места назначения. Сегодня мы расскажем о 10 авиакомпаниях мира, которые были признаны лучшими в этом году.

1. Lufthansa

Эта крупнейшая авиакомпания в Европе провела масштабные сокращения бюджета и персонала за последние годы, однако сервис на борту ее самолетов остается на самом высоком уровне.

Авиакомпания была признана одной из лучших по уровню питания на борту. Помимо прочего, она предоставляет прекрасные возможности для развлечения и отдыха на борту самолетов.

2. Etihad Airways

Foto: Vida Press

Etihad Airways, штаб-квартира которой расположена в Абу-Даби, является национальным авиаперевозчиком ОАЭ. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus и Boeing, которые летают в более чем 100 направлениях.

Авиакомпания стала известной благодаря своему элитному и комфортабельному первому классу и бизнес-классу.

Авиакомпания стала лучшей в категории "Лучший первый класс-2017". Два года подряд она становилась лучшей авиакомпанией в категории предоставления питания на борту самолета.

Авиакомпания совершает перевозки по более 100 направлениям.

3. Singapore Airlines

Foto: Reuters/Scanpix

Авиакомпания отличается высочайшим качеством сервиса на борту. Пассажиры отмечают очень уважительное и внимательное отношение персонала.

Персональный телевизор с множеством возможностей, горячие полотенца, которые подаются до взлета, – это лишь некоторые моменты, которые отмечают пассажиры.

Авиакомпания базируется в международном аэропорту Changi.

4. Korean Air

Foto: AFP/Scanpix

Korean Air — национальная и крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, один из четырех авиаперевозчиков-основателей глобального авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.

Пассажиры отмечают, что авиакомпания делает лучшие ценовые предложения по длительным перелетам. Помимо прочего, самолеты получили признание за удобство и комфорт.

5. Qantas

Foto: AP/Scanpix

Это австралийская авиакомпания, которая получила признание за высокий уровень обслуживания клиентов и развлечения на борту самолетов. А визитной карточкой авиакомпании Qantas является высокий уровень безопасности полетов вот уже много лет.

Клиенты отмечают выгодную программу лояльности, а также снеки, которые предлагают на борту самолета любому желающему.

6. Swiss Air Lines

Foto: LETA

Это крупнейшая авиакомпания Швейцарии, выполняющая регулярные рейсы в европейские страны, Северную и Южную Америку, Африку и Азию. Член глобального авиационного альянса пассажирских перевозок Star Alliance. Основным узловым аэропортом авиакомпании является аэропорт Цюриха.

Пассажиры отмечают широкий ассортимент алкогольных напитков, предлагаемых на борту.

7. Thai Airways

Foto: EPA/LETA

Основной аэропорт авиакомпании — Суварнабхуми. Thai Airways International является одним из основателей альянса Star Alliance.

Авиакомпания выполняет длиннейшие беспосадочные пассажирские авиарейсы, в том числе Бангкок — Лос-Анджелес.

Пассажиры отмечают дружелюбие и вежливость сотрудников авиакомпании. Кроме того, авиакомпания стала лучшей в сегменте эконом-класса в 2017 г.

8. All Nippon Airways

Foto: AP/Scanpix

All Nippon Airways – крупнейший международный авиаперевозчик Японии. В его распоряжении – один из крупнейших в мире флотов самолетов Boeing 787 Dreamliners.

ANA получила высокие баллы за чистоту и высокое качество предоставляемых услуг.

9. Emirates

Foto: AP/Scanpix

За последние 30 лет дубайская авиакомпания Emirates стала одной из лучших авиакомпаний мира. Она базируется в Международном аэропорту "Дубай". В ее флот входят самолеты Airbus A380 и Boeing 777.

Emirates располагает одной из лучших систем для развлечения пассажиров во время полета – широкие возможности для выбора видео и аудио, телевидения и многое другое.

Помимо прочего, авиакомпания предлагает детям игрушки и специальную детскую еду.

10. Cathay Pacific Airways

Foto: Reuters/Scanpix

Авиакомпания Cathay Pacific базируется в Гонконге. Авиакомпания сохранила свое место как один из лучших авиаперевозчиков Тихоокеанского региона. Флот авиакомпании состоит из самолетов Boeing 777-300ER, а стратегия направлена на предоставление высокой частоты полетов. Поэтому Cathay – это одна из лучших авиакомпаний в Азии.

Авиакомпания получила прекрасные отзывы за высокий уровень комфорта и обслуживание пассажиров.