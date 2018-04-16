Топ-10 мест в Европе, в которых можно и нужно побывать бесплатно

Путешествия всегда связаны с расходами, однако не всегда они должны быть большими. Чтобы сэкономить деньги и получше узнать город, нужно тщательно распланировать поездку так, чтобы посетить интересные достопримечательности бесплатно, пишет DELFI Tūrismagids.