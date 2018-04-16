Топ-10 мест в Европе, в которых можно и нужно побывать бесплатно

Путешествия всегда связаны с расходами, однако не всегда они должны быть большими. Чтобы сэкономить деньги и получше узнать город, нужно тщательно распланировать поездку так, чтобы посетить интересные достопримечательности бесплатно, пишет DELFI Tūrismagids.
Даже в самых дорогих и популярных среди туристов городах есть достопримечательности, за осмотр или посещение которых не нужно платить ни цента. А также стоит изучить цены крупнейших музеев — часто в один день месяца можно посетить музей бесплатно и сэкономить пару десятков евро.
- 1. Смотровая площадка и сады Sky Garden в Лондоне
- 2. Победа у Берлинской стены
- 3. Музей современного искусства в Париже
- 4. Классика в Амстердаме
- 5. Тропа комиксов в Брюсселе
- 6. Прикоснитесь к миру в Мадриде
- 7. Рыбацкий бастион в Будапеште
- 8. Серфинг в Мюнхене
- 9. Медицинская библиотека в Венеции
- 10. Сады в Варшаве