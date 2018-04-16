Топ-10 мест в Европе, в которых можно и нужно побывать бесплатно

Delfi Turgid
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Смотровая площадка и сады Sky Garden в Лондоне
Топ-10 мест в Европе, в которых можно и нужно побывать бесплатно
Foto: Shutterstock

Путешествия всегда связаны с расходами, однако не всегда они должны быть большими. Чтобы сэкономить деньги и получше узнать город, нужно тщательно распланировать поездку так, чтобы посетить интересные достопримечательности бесплатно, пишет DELFI Tūrismagids.

Даже в самых дорогих и популярных среди туристов городах есть достопримечательности, за осмотр или посещение которых не нужно платить ни цента. А также стоит изучить цены крупнейших музеев — часто в один день месяца можно посетить музей бесплатно и сэкономить пару десятков евро.

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Смотровая площадка и сады Sky Garden в Лондоне

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Delfi Turgid

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