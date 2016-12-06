Топ-10 самых безопасных городов мира

Большая часть населения мира проживает в городах, поэтому безопасность в них является приоритетом при выборе места для жизни. А Economist Intelligence Unit вот уже который год изучает ситуацию в различных городах мира и составляет на снове полученных данных свой рейтинг. Вот 10 городов, которые заняли в этом рейтинге наивысшие позиции.

В исследовании проводится оценка городов по 40 индикаторам в 4 основных параметрах – цифровая безопасность, безопасность здоровья, инфраструктурная безопасность и личная безопасность. В итоге каждый город получает баллы, максимальное число балов – 100.

10. Нью-Йорк

Число баллов: 78,06

Американская финансовая столица оказалась на 10-м место в общемировом рейтинге. Однако город показал высокие результаты по безопасности здоровья – по этому параметру Нью-Йорк занимает вторую позицию в мире. Это означает, что город готов к любой вспышке заболеваний.

9. Мельбурн

Foto: Shutterstock

Число баллов: 78,67

Австралийский Мельбурн – это один из лучших городов мира по уровню безопасности. В частности, город продемонстрировал высокие показатели по уровню инфраструктурной безопасности, так как здесь очень редки несчастные случаи на дорогах и на железных дорогах.

8. Торонто

Число баллов: 78,81

Торонто оказался на 8-м месте общемировом рейтинге, однако по пяти показателям он оказался среди лидеров. Эти показатели включают в себя ведение бизнеса, стоимость жизни и другие.

7. Цюрих

Foto: Pixabay

Число баллов: 78,84

Швейцарский Цюрих занял 1-е место по таким параметрам, как инфраструктурная безопасность и безопасность здоровья. В целом отмечается, что город усилил свои позиции по всем параметрам по сравнению с прошлым исследованием.

6. Сидней

Число баллов: 78,91

Сидней обгоняет Мельбурн и оказывается на 6-м месте в общемировом рейтинге. Как и в случае с Мельбурном, высокие позиции Сидней показал по такому параметру, как инфраструктурная безопасность. Город занял 3-е место в мире по безопасному транспорту.

5. Амстердам

Foto: Shutterstock

Число баллов: 79,19

Амстердам – один из самых маленьких городов, оказавшихся на вершине рейтинга. Население города – менее 800 тыс. человек.

4. Стокгольм

Число баллов: 80,02

Столица Швеции стала единственным европейским городом, пошедшим в топ-10 по кибербезопасности. Остальные города в топ-10 – это города Азии и Америки.

3. Осака

Foto: Pixabay

Число баллов: 82,36

Японская Осака получила высокие оценки по такому параметру, как личная безопасность. По этому параметру Осака заняла 2-е место в мире. Однако при этом она несколько отстает по такому параметру, как кибербезопасность. По этому параметру она лишь на 5-м месте.

2. Сингапур

Число баллов: 84,61

Сингапур занял 1-е место в мире по параметру личной безопасности, а кроме того, он продемонстрировал наивысшие показатели по ведению бизнеса. Несмотря на это, городу не хватило совсем немного, чтобы занять 1-е место в общемировом рейтинге.

1. Токио

Foto: Pixabay

Число баллов: 85,63 Это самый густонаселенный город в мире.

Кроме того, согласно исследованию EIU это самый безопасный город. Население Токио - 38 млн человек. Отмечается, что это дорогой для проживания город.