Топ-10 самых безопасных городов мира

В исследовании проводится оценка городов по 40 индикаторам в 4 основных параметрах – цифровая безопасность, безопасность здоровья, инфраструктурная безопасность и личная безопасность. В итоге каждый город получает баллы, максимальное число балов – 100.
10. Нью-Йорк
Число баллов: 78,06
Американская финансовая столица оказалась на 10-м место в общемировом рейтинге. Однако город показал высокие результаты по безопасности здоровья – по этому параметру Нью-Йорк занимает вторую позицию в мире. Это означает, что город готов к любой вспышке заболеваний.
9. Мельбурн
Число баллов: 78,67
Австралийский Мельбурн – это один из лучших городов мира по уровню безопасности. В частности, город продемонстрировал высокие показатели по уровню инфраструктурной безопасности, так как здесь очень редки несчастные случаи на дорогах и на железных дорогах.
8. Торонто
Число баллов: 78,81
Торонто оказался на 8-м месте общемировом рейтинге, однако по пяти показателям он оказался среди лидеров. Эти показатели включают в себя ведение бизнеса, стоимость жизни и другие.
7. Цюрих
Число баллов: 78,84
Швейцарский Цюрих занял 1-е место по таким параметрам, как инфраструктурная безопасность и безопасность здоровья. В целом отмечается, что город усилил свои позиции по всем параметрам по сравнению с прошлым исследованием.
6. Сидней
Число баллов: 78,91
Сидней обгоняет Мельбурн и оказывается на 6-м месте в общемировом рейтинге. Как и в случае с Мельбурном, высокие позиции Сидней показал по такому параметру, как инфраструктурная безопасность. Город занял 3-е место в мире по безопасному транспорту.
5. Амстердам
Число баллов: 79,19
Амстердам – один из самых маленьких городов, оказавшихся на вершине рейтинга. Население города – менее 800 тыс. человек.
4. Стокгольм
Число баллов: 80,02
Столица Швеции стала единственным европейским городом, пошедшим в топ-10 по кибербезопасности. Остальные города в топ-10 – это города Азии и Америки.
3. Осака
Число баллов: 82,36
Японская Осака получила высокие оценки по такому параметру, как личная безопасность. По этому параметру Осака заняла 2-е место в мире. Однако при этом она несколько отстает по такому параметру, как кибербезопасность. По этому параметру она лишь на 5-м месте.
2. Сингапур
Число баллов: 84,61
Сингапур занял 1-е место в мире по параметру личной безопасности, а кроме того, он продемонстрировал наивысшие показатели по ведению бизнеса. Несмотря на это, городу не хватило совсем немного, чтобы занять 1-е место в общемировом рейтинге.
1. Токио
Число баллов: 85,63 Это самый густонаселенный город в мире.
Кроме того, согласно исследованию EIU это самый безопасный город. Население Токио - 38 млн человек. Отмечается, что это дорогой для проживания город.