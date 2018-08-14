Топ-10 самых комфортных для жизни городов мира

Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Ranking 2018. Ниже мы расскажем о 10 самых комфортных для проживания городах мира подробнее.
1. Вена, Австрия
Вена — федеральная столица Австрии и одновременно одна из девяти федеральных земель Австрии. Вена является третьим городом-резиденцией ООН после Нью-Йорка и Женевы.
Венский международный центр (так называемый UNO-City) включает в себя МАГАТЭ, УНП ООН, организации ООН по промышленному развитию и др.
В Вене находятся штаб-квартиры таких международных организаций, как ОПЕК и ОБСЕ.
Вена является самым крупным по населению городом Австрии, занимая седьмое место среди самых крупных городов Европейского союза и второе место среди немецкоязычных городов после Берлина.
Культурный, экономический и политический центр Австрии.
2. Мельбурн, Австралия
Мельбурн — второй по величине город Австралии, столица штата Виктория. Город считается одним из основных коммерческих, промышленных и культурных центров Австралии.
Мельбурн также часто называют "спортивной и культурной столицей" страны, так как в нем проходят многие спортивные и культурные события в жизни Австралии.
Город знаменит своим сочетанием викторианской и современной архитектур, многочисленными парками и садами, многоликим и многонациональным населением.
3. Осака, Япония
Осака — третий по населению город Японии, который находится в южной части острова Хонсю.
В городе действует метрополитен, обслуживающий более 912 млн пассажиров в год, что делает его одним из крупнейших в мире.
4. Калгари, Канада
Калгари — город в провинции Альберта в Канаде. Деловая активность в Калгари в основном связана с нефтяной промышленностью, сельским хозяйством и туризмом.
Калгари — это современный город, в то же время много сохранивший от своей традиционной культуры с ее салунами в гостиницах, западными барами, ночными клубами, футболом и хоккеем.
5. Сидней, Австралия
Сидней — самый большой и самый старый город Австралии. Город Сидней знаменит своим оперным театром, мостом Харбор-Бридж и своими пляжами.
Жилые кварталы большого Сиднея окружены национальными парками. Береговая линия (как внешняя "морская", так и внутригородская) крайне изрезана. Она изобилует многочисленными заливами, бухточками, островами и пляжами.
6. Ванкувер, Канада
Ванкувер — город на западном побережье Канады, крупнейший населенный пункт провинции Британская Колумбия и третий по величине в Канаде.
Ванкувер является одним из крупнейших промышленных центров страны. Порт города — крупнейший в Канаде и наиболее диверсифицированный, с торговым оборотом более 75 млрд канадских долларов в год.
Живописное расположение города делает его одним из главных мест для туризма. Туристы посещают сады города, Стэнли Парк, парк королевы Елизаветы, Ботанический сад Ван Дусена, а также горы, океан, леса и другие парки, окружающие город.
7. Токио, Япония
Токио — столица Японии, ее административный, финансовый, промышленный и политический центр.
Токио является крупным международным финансовым центром и штаб-квартирой ряда крупнейших мировых инвестиционных банков и страховых компаний, а также выполняет функции концентратора транспортной, издательской и вещательной отрасли в Японии.
8. Торонто, Канада
Торонто — крупнейший город Канады, административный центр провинции Онтарио. Торонто является частью "Золотой подковы" — густонаселенного региона вокруг западной части озера Онтарио с населением около 7 млн человек.
Приблизительно одна треть всего населения Канады живет в радиусе 500 км от Торонто. Около шестой части всех рабочих мест Канады находятся в пределах городской черты.
Город Торонто известен также как "экономический двигатель" Канады, считается одним из ведущих мегаполисов мира и имеет большой вес как в регионе, так и на государственном и международном уровнях.
9. Копенгаген, Дания
Копенгаген — столица и самый крупный город Дании. Город является культурным, экономическим и правительственным центром Дании, это один из крупнейших финансовых центров Северной Европы с Копенгагенской фондовой биржей.
Экономика Копенгагена имела быстрое развитие в секторе услуг, особенно посредством инициатив в информационных технологиях, фармацевтике и чистой технологии.
После завершения строительства Эресуннского моста Копенгаген стал более интегрированым со шведской провинцией Скания и ее крупнейшим городом Мальме, образуя Эресуннский регион.
10. Аделаида, Австралия
Аделаида — административный центр и самый большой город штата Южная Австралия, пятый по величине город страны.
Сегодня Аделаида знаменита своими фестивалями, а также вином, искусством и спортивными достижениями.
Как правительственный и коммерческий центр Южной Австралии Аделаида располагает большим количеством государственных и финансовых учреждений. Большинство из них расположены в центре города, а также в пригородах.