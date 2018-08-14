Топ-10 самых комфортных для жизни городов мира

Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Ranking 2018. Ниже мы расскажем о 10 самых комфортных для проживания городах мира подробнее.

1. Вена, Австрия

Вена — федеральная столица Австрии и одновременно одна из девяти федеральных земель Австрии. Вена является третьим городом-резиденцией ООН после Нью-Йорка и Женевы.

Венский международный центр (так называемый UNO-City) включает в себя МАГАТЭ, УНП ООН, организации ООН по промышленному развитию и др.

В Вене находятся штаб-квартиры таких международных организаций, как ОПЕК и ОБСЕ.

Вена является самым крупным по населению городом Австрии, занимая седьмое место среди самых крупных городов Европейского союза и второе место среди немецкоязычных городов после Берлина.

Культурный, экономический и политический центр Австрии.

2. Мельбурн, Австралия

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Мельбурн — второй по величине город Австралии, столица штата Виктория. Город считается одним из основных коммерческих, промышленных и культурных центров Австралии.

Мельбурн также часто называют "спортивной и культурной столицей" страны, так как в нем проходят многие спортивные и культурные события в жизни Австралии.

Город знаменит своим сочетанием викторианской и современной архитектур, многочисленными парками и садами, многоликим и многонациональным населением.

3. Осака, Япония

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Осака — третий по населению город Японии, который находится в южной части острова Хонсю.

В городе действует метрополитен, обслуживающий более 912 млн пассажиров в год, что делает его одним из крупнейших в мире.

4. Калгари, Канада

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Калгари — город в провинции Альберта в Канаде. Деловая активность в Калгари в основном связана с нефтяной промышленностью, сельским хозяйством и туризмом.

Калгари — это современный город, в то же время много сохранивший от своей традиционной культуры с ее салунами в гостиницах, западными барами, ночными клубами, футболом и хоккеем.

5. Сидней, Австралия

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Сидней — самый большой и самый старый город Австралии. Город Сидней знаменит своим оперным театром, мостом Харбор-Бридж и своими пляжами.

Жилые кварталы большого Сиднея окружены национальными парками. Береговая линия (как внешняя "морская", так и внутригородская) крайне изрезана. Она изобилует многочисленными заливами, бухточками, островами и пляжами.

6. Ванкувер, Канада

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Ванкувер — город на западном побережье Канады, крупнейший населенный пункт провинции Британская Колумбия и третий по величине в Канаде.

Ванкувер является одним из крупнейших промышленных центров страны. Порт города — крупнейший в Канаде и наиболее диверсифицированный, с торговым оборотом более 75 млрд канадских долларов в год.

Живописное расположение города делает его одним из главных мест для туризма. Туристы посещают сады города, Стэнли Парк, парк королевы Елизаветы, Ботанический сад Ван Дусена, а также горы, океан, леса и другие парки, окружающие город.

7. Токио, Япония

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Токио — столица Японии, ее административный, финансовый, промышленный и политический центр.

Токио является крупным международным финансовым центром и штаб-квартирой ряда крупнейших мировых инвестиционных банков и страховых компаний, а также выполняет функции концентратора транспортной, издательской и вещательной отрасли в Японии.

8. Торонто, Канада

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Торонто — крупнейший город Канады, административный центр провинции Онтарио. Торонто является частью "Золотой подковы" — густонаселенного региона вокруг западной части озера Онтарио с населением около 7 млн человек.

Приблизительно одна треть всего населения Канады живет в радиусе 500 км от Торонто. Около шестой части всех рабочих мест Канады находятся в пределах городской черты.

Город Торонто известен также как "экономический двигатель" Канады, считается одним из ведущих мегаполисов мира и имеет большой вес как в регионе, так и на государственном и международном уровнях.

9. Копенгаген, Дания

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Копенгаген — столица и самый крупный город Дании. Город является культурным, экономическим и правительственным центром Дании, это один из крупнейших финансовых центров Северной Европы с Копенгагенской фондовой биржей.

Экономика Копенгагена имела быстрое развитие в секторе услуг, особенно посредством инициатив в информационных технологиях, фармацевтике и чистой технологии.

После завершения строительства Эресуннского моста Копенгаген стал более интегрированым со шведской провинцией Скания и ее крупнейшим городом Мальме, образуя Эресуннский регион.

10. Аделаида, Австралия

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Аделаида — административный центр и самый большой город штата Южная Австралия, пятый по величине город страны.

Сегодня Аделаида знаменита своими фестивалями, а также вином, искусством и спортивными достижениями.

Как правительственный и коммерческий центр Южной Австралии Аделаида располагает большим количеством государственных и финансовых учреждений. Большинство из них расположены в центре города, а также в пригородах.