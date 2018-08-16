Топ-10 самых непригодных для жизни городов мира

Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных и некомфортных для проживания городов мира Global Liveability Ranking 2018. Ранее Вести.Экономика рассказали о 10 самых комфортных для жизни городах мира. Сегодня мы расскажем о тех городах, жить в которых некомфортно и иногда даже опасно.

1. Дамаск, Сирия

Дамаск — столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии. Во время Гражданской войны в Сирии в 2012 г. развернулись боевые действия между правительственными силами и вооруженной оппозицией за контроль над городом.

Многие здания города были разрушены. Самый низкий рейтинг у города в категории "стабильность" - 20,0. Самый высокий - в категории "культура и окружающая среда" (40,5).

2. Дакка, Бангладеш

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Дакка — столица и крупнейший город Бангладеш. В городе расположена большая часть промышленности страны, представленная производством джутового волокна, хлопчатобумажной, металлообрабатывающей, пищевой и другими отраслями.

Это катастрофически перенаселенный город, где только официально проживают около 20 млн жителей, а неофициально - 30 млн. Отмечается низкий уровень развития инфраструктуры.

Экологическая ситуация в городе вызывает обеспокоенность, так как в городе огромное количество мусора, а из-за перенаселения и высокой плотности населения болезни распространяются со скоростью света.

Самые низкие показатели у города в категории "инфраструктура" - 26,8. Самые высокие – в категории "стабильность" (50,0).

3. Лагос, Нигерия

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Лагос — портовый город на юго-западе Нигерии, самый большой город страны. Первоначально Лагос был небольшим поселением племени йоруба, за время европейской колонизации и независимости он стал важнейшим коммерческим центром Нигерии.

Сейчас город занимает практически всю территорию штата Лагос и состоит из большого числа районов, соединенных и разделенных между собой автомагистралями.

Самый низкий показатель у города в категории "стабильность" (20,0), а самый высокий - в категории "культура и окружающая среда" (53,5).

4. Карачи, Пакистан

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Карачи — портовый город на юге Пакистана, административный центр провинции Синд, крупнейший город страны и один из крупнейших городов мира.

Являясь одним из наиболее быстрорастущих городов мира, Карачи сталкивается и с проблемами, среди которых есть такие, как пробки на дорогах, загрязнение окружающей среды, бедность и уличная преступность.

Из-за этих проблем Карачи занимает низкие рейтинги в уровне благоустроенности городов.

5. Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея

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Порт-Морсби — столица Папуа — Новой Гвинеи. Численность населения Порт-Морсби составляет более 317 тыс. человек. Несмотря на то что у города есть свое правительство и управляющие, город прогибается под весом бандитских группировок, орудующих здесь. На их счету множество нападений, убийств и т. д. Все это делается из-за нехватки еды в районах и денег.

Самый низкий показатель у города – в категории "стабильность" (30,0), а самый высокий – в категории "образование" (50,0).

6. Хараре, Зимбабве

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Хараре — столица Зимбабве и административный центр одноименной провинции, включающей в себя город Хараре. Крупнейший город страны, являющийся также ее культурным и индустриальным центром.

Режим Роберта Мугабе и экономический кризис конца 1990-х гг. имели катастрофические последствия для экономики и инфраструктуры города. Высок уровень безработицы и преступности.

За исключением нескольких кварталов в центре города вывоз мусора и ремонт дорог не осуществляются, разрушены централизованные системы водо- и электроснабжения, не работает канализация.

В 2005 г. правительство провело операцию по выселению и разрушению трущоб, эта акция была осуждена ООН.

Самый низкий показатель города – в категории "здравоохранение" (20,8), и самый высокий – в категории "образование" (66,7).

7. Триполи, Ливия

Foto: AP/Scanpix

Триполи — столица Ливии. Триполи — крупнейший город, основной морской порт и крупнейший торговый и промышленный центр Ливии. Здесь находятся коммерческие организации, представительства компаний, Университет Аль-Фатех.

В августе 2011 г. город стал театром военных действий между повстанцами и войсками Муаммара Каддафи.

В ходе иностранной интервенции западных стран, таких как Великобритания, Франция, США, а также организации НАТО, Каддафи был свергнут с их помощью повстанцами, которым предоставлялась помощь против государственных войск в виде оружия, конкретно Францией и арабскими странами.

Данные события имели разрушительные последствия для ливийской государственности, населения и экономики.

После этого в Ливии так и не сформировалось прочного правительства, и сохраняется высокий уровень политической нестабильности.

С 2014 г. идет гражданская война между различными исламистскими группировками и признанным международным сообществом правительством.

8. Дуала, Камерун

Foto: Vida Press

Дуала — крупнейший город Камеруна, его экономическая столица. Население агломерации — свыше 2 млн человек.

Одной из серьезных проблем, сдерживающих экономическое развитие Дуалы, считается коррупция, которая ограничивает приток иностранных инвестиций. Другая проблема — обеспечение быстрорастущего города продовольствием.

Самый низкий показатель города - в категории "здравоохранение" (25,0), а самый высокий – в категории "стабильность" (60,0).

9. Алжир, Алжир

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Алжир — столица и крупнейший город Алжира. В 1962 г. после кровопролитной борьбы за независимость (число погибших оценивается в 350-1 500 тыс. человек) Республика Алжир обрела независимость, а город стал ее столицей. С тех пор, несмотря на иммиграцию франкоалжирцев, город значительно вырос.

Население городской агломерации превысило 5 млн человек (10% от населения страны).

Самый низкий показатель города – в категории "инфраструктура" (30,4), а самый высокий – в категориях "стабильность" (560,0) и "образование" (50,0).

10. Дакар, Сенегал

Foto: Vida Press

Дакар — столица, крупный морской порт и крупнейший город Сенегала. Дакар является самым западным городом Африки. Население Дакара составляет 1 030 594 чел., с пригородами - 2 450 000 человек.

Самый низкий показатель у города в категории "инфраструктура" (37,5), а самый высокий – в категории "культура и окружающая среда" (59,7).