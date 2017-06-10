Топ-10 самых страшных авиационных катастроф в истории

10. Катастрофа DC-10 в Чикаго
25 мая 1979 года, авиалайнер McDonnell Douglas DC-10-10 авиакомпании American Airlines, выполняя взлет в Чикаго, при разгоне лишился левого двигателя и через минуту после взлета рухнул на землю. Погибли 258 пассажиров, 13 членов экипажа и два человека на земле. Если бы самолет просто "потерял" двигатель, возможно, все не закончилось бы так трагично, однако он был вырван "с мясом" — в результате его отделения было серьезно повреждено левое крыло, что сделало самолет малоуправляемым.
В ходе расследования выяснилось, что при демонтаже и монтаже двигателя во время технического обслуживания была нарушена технология. Из-за ударных нагрузок на месте его крепления к крылу образовались микротрещины, которые и привели к разрушению детали и отделению двигателя в напряженный момент взлета. Механик, ставший, как он полагал, причиной катастрофы, покончил жизнь самоубийством.
Это самая большая по числу жертв авиакатастрофа в Северной Америке.
- 1. 9. Катастрофа Ил-76 КСИР под Керманом
- 2. 8. Катастрофа A300 над Персидским заливом
- 3. 7. Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области
- 4. 6. Катастрофа L-1011 в Эр-Рияде
- 5. 5. Катастрофа Boeing 747 под Корком
- 6. 4. Катастрофа DC-10 под Парижем
- 7. 3. Столкновение над Чархи Дадри
- 8. 2. Катастрофа Boeing 747 под Токио
- 9. 1. Столкновение в аэропорту Лос-Родеос