Топ-10 самых страшных авиационных катастроф в истории

Множество поездок в отпуск так или иначе связаны с перелетами. Но, не смотря на то, что самолеты считаются самым безопасным видом транспорта, катастрофы иногда случаются. 15 июня будет грустная годовщина — ровно 232 года с момента первой в истории человечества авиационной катастрофы с человеческими жертвами, в которой погиб пионер авиации Пилатр де Розье. В память об этом событии мы решили вспомнить 10 самых больших по числу жертв авиационных катастроф.

10. Катастрофа DC-10 в Чикаго

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25 мая 1979 года, авиалайнер McDonnell Douglas DC-10-10 авиакомпании American Airlines, выполняя взлет в Чикаго, при разгоне лишился левого двигателя и через минуту после взлета рухнул на землю. Погибли 258 пассажиров, 13 членов экипажа и два человека на земле. Если бы самолет просто "потерял" двигатель, возможно, все не закончилось бы так трагично, однако он был вырван "с мясом" — в результате его отделения было серьезно повреждено левое крыло, что сделало самолет малоуправляемым.

В ходе расследования выяснилось, что при демонтаже и монтаже двигателя во время технического обслуживания была нарушена технология. Из-за ударных нагрузок на месте его крепления к крылу образовались микротрещины, которые и привели к разрушению детали и отделению двигателя в напряженный момент взлета. Механик, ставший, как он полагал, причиной катастрофы, покончил жизнь самоубийством.

Это самая большая по числу жертв авиакатастрофа в Северной Америке.