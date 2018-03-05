Топ-10 самых удивительных мест в Эстонии по мнению ее жителей

Delfi Turgid | rus.DELFI.ee
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Топ-10 самых удивительных мест в Эстонии по мнению ее жителей
Foto: Shutterstock

У каждого из нас своя Эстония: кто-то безумно любит Таллинн, Тарту или Нарву, кто-то каждое лето отправляется отдыхать на многочисленные острова, а кто-то предпочитает активный отдых в парках развлечений. Несмотря на свои размеры, Эстония уникальна и неповторима, в ней прекрасно сочетаются природная красота, средневековая архитектура и современный дизайн.

В Эстонии расположено много удивительных достопримечательностей. Некоторые из них смело можно назвать самыми большими, высокими, старыми или красивыми. Портал путешествий Visit Estonia опубликовал, где их искать в нашей стране.

Самый удивительный стадион

Немногие стадионы могут похвастаться деревом, растущим посреди поля. Строители стадиона Ориссааре неподалеку от Курессааре не смогли выкорчевать огромный дуб, и его пришлось оставить. Сегодня дерево выступает в роли запасного игрока футбольных команд и даже получило титул Европейского дерева года в 2015 году.

Самые высокие сосны

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Самая высокая сосна мира растет в Пыльвамаа в Южной Эстонии. Высота дерева насчитывает 46,6 метра, а предположительный возраст превышает 214 лет. Кстати, совсем неподалеку растет и елка-рекордсмен с высотой 48,6 метра и возрастом более 202 лет. Другое известное эстонское дерево, дуб Лаури имеет 17 метров в высоту и 8 метров в ширину. Считается, что дерево начало расти еще в 1326 году.

Самая большая крепость

Топ-10 самых удивительных мест в Эстонии по мнению ее жителей
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Нарвская крепость и особенно башня Херманн являются важными форпостами государства с XIII века. Крепость много раз переходила из рук в руки, но при этом осталась в замечательном состоянии. Прямо через реку Нарова, на русском берегу, стоит крепость-близнец Ивангород.

Самая интересная советская архитектура

Sillamäe

Город Силламяэ долгое время был секретным и закрытым из-за построенного здесь завода по обогащению урана. С 1940-ых здесь сохранилось множество памятников сталинской архитектуры. Среди них: главная площадь, бульвар, городская лестница и административные здания.

Самый кривой музей

Tartu Art Museum - Pisa Tower of Tartu

В кривом доме на центральной площади Тарту располагается местный художественный музей. Здание было построено в 1793 году на болотистом берегу Эмайыги. Одна стена дома опирается на старую городскую стену, другая — на шесты. Из-за такого необычного фундамента здание наклонилось на 5.8 градуса, что даже больше, чем у Пизанской башни. Особенно хорошо это чувствуется, когда ходишь по выставочным залам на верхних этажах.

Самые ажурные дома

17-haapsalu kursaal

Самым изящным зданием Эстонии, без сомнения, является Хаапсалуский курзал, построенный на морском берегу в 1800-ых годах. Деревянное кружево напоминает традиционные техники резьбы, которые и сегодня очень популярны в России. Кстати, в курзал не раз приезжали представители Императорского двора и аристократы Санкт-Петербурга.

Самая целая средневековая крепость

Kuressaare castle

Епископский замок на острове Сааремаа считается самой сохранившейся крепостью Прибалтики. Строительство началось еще в XIII веке и закончилось в 1380 году. Сегодня здесь работает самый большой музей острова с богатой экспозицией.

Самый старый маяк

Hiiumaa 2009. Kõpu lighthouse. 6736.

Маяк Кыпу является самым старым в Северной Европе. История началась более чем 500 лет назад, когда ориентир был нужен Ганзейскому Союзу. Здесь проходил важнейший торговый путь с востока на запад, и купцы были обеспокоены потерей судов в Балтийском море. Маяк, построенный из 6 тонн камня, крепко стоит и по сей день: можно забраться наверх и насладиться умиротворяющим видом на нестареющую Балтику.

Самая загадочная мыза

Считается, что в парке усадьбы Кирна находятся зоны сильных магнитных аномалий, которые благотворным образом влияют на растения, животных и даже людей. Таких мест в мире всего пять. Если не верите, приезжайте и проверьте сами!

Самые многочисленные спа

Топ-10 самых удивительных мест в Эстонии по мнению ее жителей
Foto: Visitestonia.com

Эстонский остров Сааремаа в шутку называют “Спаремаа” за большое количество мест проведения отдыха. Хоть в главном островном городе Курессааре живет всего 14 тысяч человек, местные заведения могут вместить более 1200 отдыхающих одновременно. По количеству спа на душу населения Сааремаа является настоящим рекордсменом.

Source info

Delfi Turgid

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