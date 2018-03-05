Топ-10 самых удивительных мест в Эстонии по мнению ее жителей

У каждого из нас своя Эстония: кто-то безумно любит Таллинн, Тарту или Нарву, кто-то каждое лето отправляется отдыхать на многочисленные острова, а кто-то предпочитает активный отдых в парках развлечений. Несмотря на свои размеры, Эстония уникальна и неповторима, в ней прекрасно сочетаются природная красота, средневековая архитектура и современный дизайн.

В Эстонии расположено много удивительных достопримечательностей. Некоторые из них смело можно назвать самыми большими, высокими, старыми или красивыми. Портал путешествий Visit Estonia опубликовал, где их искать в нашей стране.

Самый удивительный стадион

Немногие стадионы могут похвастаться деревом, растущим посреди поля. Строители стадиона Ориссааре неподалеку от Курессааре не смогли выкорчевать огромный дуб, и его пришлось оставить. Сегодня дерево выступает в роли запасного игрока футбольных команд и даже получило титул Европейского дерева года в 2015 году.

Самые высокие сосны

Самая высокая сосна мира растет в Пыльвамаа в Южной Эстонии. Высота дерева насчитывает 46,6 метра, а предположительный возраст превышает 214 лет. Кстати, совсем неподалеку растет и елка-рекордсмен с высотой 48,6 метра и возрастом более 202 лет. Другое известное эстонское дерево, дуб Лаури имеет 17 метров в высоту и 8 метров в ширину. Считается, что дерево начало расти еще в 1326 году.

Самая большая крепость

Foto: RIA Novosti/Scanpix

Нарвская крепость и особенно башня Херманн являются важными форпостами государства с XIII века. Крепость много раз переходила из рук в руки, но при этом осталась в замечательном состоянии. Прямо через реку Нарова, на русском берегу, стоит крепость-близнец Ивангород.

Самая интересная советская архитектура

Город Силламяэ долгое время был секретным и закрытым из-за построенного здесь завода по обогащению урана. С 1940-ых здесь сохранилось множество памятников сталинской архитектуры. Среди них: главная площадь, бульвар, городская лестница и административные здания.

Самый кривой музей

В кривом доме на центральной площади Тарту располагается местный художественный музей. Здание было построено в 1793 году на болотистом берегу Эмайыги. Одна стена дома опирается на старую городскую стену, другая — на шесты. Из-за такого необычного фундамента здание наклонилось на 5.8 градуса, что даже больше, чем у Пизанской башни. Особенно хорошо это чувствуется, когда ходишь по выставочным залам на верхних этажах.

Самые ажурные дома

Самым изящным зданием Эстонии, без сомнения, является Хаапсалуский курзал, построенный на морском берегу в 1800-ых годах. Деревянное кружево напоминает традиционные техники резьбы, которые и сегодня очень популярны в России. Кстати, в курзал не раз приезжали представители Императорского двора и аристократы Санкт-Петербурга.

Самая целая средневековая крепость

Епископский замок на острове Сааремаа считается самой сохранившейся крепостью Прибалтики. Строительство началось еще в XIII веке и закончилось в 1380 году. Сегодня здесь работает самый большой музей острова с богатой экспозицией.

Самый старый маяк

Маяк Кыпу является самым старым в Северной Европе. История началась более чем 500 лет назад, когда ориентир был нужен Ганзейскому Союзу. Здесь проходил важнейший торговый путь с востока на запад, и купцы были обеспокоены потерей судов в Балтийском море. Маяк, построенный из 6 тонн камня, крепко стоит и по сей день: можно забраться наверх и насладиться умиротворяющим видом на нестареющую Балтику.

Самая загадочная мыза

Считается, что в парке усадьбы Кирна находятся зоны сильных магнитных аномалий, которые благотворным образом влияют на растения, животных и даже людей. Таких мест в мире всего пять. Если не верите, приезжайте и проверьте сами!

Самые многочисленные спа

Foto: Visitestonia.com

Эстонский остров Сааремаа в шутку называют “Спаремаа” за большое количество мест проведения отдыха. Хоть в главном островном городе Курессааре живет всего 14 тысяч человек, местные заведения могут вместить более 1200 отдыхающих одновременно. По количеству спа на душу населения Сааремаа является настоящим рекордсменом.