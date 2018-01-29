Топ-10 самых вымирающих стран мира (и Латвия тоже)

Тот факт, что жителей Латвии становится все меньше - ни для кого не секрет. Но с такой проблемой сталкиваемся не только мы. Вот топ-10 стран, испытывающих самые большие проблемы с численностью населения. Как пишет портал "Вести Экономика", это связано с целым рядом факторов, среди которых миграция населения в более богатые и благополучные страны, а также снижение рождаемости и повышение смертности.

1. Болгария

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Численность населения в 2017 г.: 7,08 млн

Прогноз на 2050 г.: 5,42 млн

Динамика: -23%

Среднегодовой темп уменьшения населения составляет около 0,7 %. 19,6% жителей страны имеют высшее образование, 43,4% — среднее, 23,1% — базовое, 7,8% — начальное, 4,8% — незаконченное начальное и 1,2% никогда не посещали школу. В 54,1% домов в городах и в 18,1% в сёлах есть персональные компьютеры, а в соответственно 51,4% и 16,4% — доступ в интернет.

2. Латвия

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Численность населения в 2017 г.: 1,95 млн

Прогноз на 2050 г.: 1,52 млн

Динамика: -22%

В результате естественного сокращения населения, когда уровень смертности превышает уровень рождаемости, общее число жителей сократилось на 7,1 тыс. человек, а в результате миграции численность снизилась еще на 2,5 тыс. человек. Число жителей страны продолжает уменьшаться, несмотря на прирост рождаемости. Наибольшее количество выехавших граждан Латвии приходится на Ирландию и Великобританию.

3. Молдавия

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Численность населения в 2017 г.: 4,05 млн

Прогноз на 2050 г.: 3,29 млн

Динамика: -19%

В постсоветский период демографическая обстановка в Молдавии ухудшается. Основной причиной этого является тяжелое социально-экономическое положение. За последние годы уменьшился естественный прирост населения, увеличилась эмиграция за рубеж наиболее работоспособной и профессионально подготовленной части населения страны, увеличилась смертность.

4. Украина

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Численность населения в 2017 г.: 44,22 млн

Прогноз на 2050 г.: 36,42 млн

Динамика: -18%

Рождаемость на Украине самая низкая в Европе, а ниже всего рождаемость в самых урбанизированных областях (Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Днепропетровская области, город Киев). Естественная убыль населения составила 183,0 тыс. чел. Естественный прирост населения наблюдался лишь в Закарпатской (+1239) и Ровненской (+1442) областях и г. Киеве (+5133 чел.).

5. Хорватия

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Численность населения в 2017 г.: 4,19 млн

Прогноз на 2050 г.: 3,46 млн

Динамика: -17%

Более 90% населения страны составляют хорваты, к числу национальных меньшинств относятся сербы, боснийцы, венгры, албанцы, итальянцы, словенцы, немцы, чехи, цыгане и другие. Крупнейшее национальное меньшинство составляют сербы (186 633 человека), живущие главным образом в Славонии, Лике, Горском Котаре.

Некоторые из национальных меньшинств сосредоточены в одном регионе (итальянцы в Истрии, венгры вдоль венгерской границы, чехи в районе города Дарувар), другие рассеяны по всей стране (боснийцы, цыгане и др.)

6. Литва

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Численность населения в 2017 г.: 2,89 млн

Прогноз на 2050 г.: 2,41 млн

Динамика: -17%

Литва попала в список стран мира, исчезающих быстрее всего. Потерю популяции поощрила быстрая эмиграция жителей, увеличившаяся смертность, уменьшающаяся рождаемость. По разным данным, Литву с момента обретения независимости и вступления в ЕС в 2004 г. покинули около миллиона жителей. Большинство из них уехало на заработки в страны Западной Европы.

7. Румыния

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Численность населения в 2017 г.: 19,68 млн

Прогноз на 2050 г.: 16,40 млн

Динамика: -17%

Как и в других странах восточноевропейского региона, в Румынии наблюдается сокращение численности населения. Рождаемость составляет 10,5 на 1 тыс. человек, смертность — 12,0 на 1 тыс. человек.

8. Сербия

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Численность населения в 2017 г.: 8,79 млн

Прогноз на 2050 г.: 7,45 млн

Динамика: -15%

Сербия имеет один из самых негативных темпов роста населения в мире, занимая 225-е место из 233 стран. Общий коэффициент фертильности - 1,44 ребенка на одну мать, что является одним из самых низких показателей в мире.

9. Польша

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Численность населения в 2017 г.: 38,17 млн

Прогноз на 2050 г.: 32,39 млн

Динамика: -15%

В последние годы население Польши постепенно уменьшается из-за роста эмиграции и падения рождаемости. После вступления страны в Евросоюз большое количество поляков эмигрировали в западноевропейские страны в поисках работы. Польские диаспоры представлены в соседних государствах: Украине, Белоруссии, Литве, Латвии, а также в других государствах.

10. Венгрия

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Численность населения в 2017 г.: 9,72 млн

Прогноз на 2050 г.: 8,28 млн

Динамика: -15%

Население Венгрии отличается моноэтничностью. Большинство жителей — венгры (92,3%). Снижение рождаемости играет существенную роль в характере и образе жизни современных жителей Венгрии, в том числе на форму совместного проживания, время обучения и трудовой стаж. Среди 20-летних жителей Венгрии резко снизилось желание иметь детей.