Топ-10 стран-лидеров по экспорту шоколада и их "шоколадные" достопримечательности

Сегодня, во Всемирный День Шоколада, не грех вспомнить, в каких странах его больше всего производят, и какие "шоколадные" достопримечательности в них можно при этом посетить. Всем сладкоежкам посвящается!

10. Швейцария — экспорт шоколада на 802,2 млн. долларов

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Удивительно, но родина Nestlé и Lindt занимает лишь десятое место в топе самых главных производителей и экспортеров шоколада. Те, кто всерьез "подсели" на швейцарский шоколад, должны прокатиться на "шоколадном поезде", который идет на фабрику Nestlé в деревню Брок. А в Кильхберге есть музей Lindt & Sprüngli.

9. Великобритания — 878,8 млн. долларов

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Три процента всего шоколадного экспорта в мире — из Великобритании. Смотреть в этой стране надо на центр развлечений и музей Cadbury World в Бирмингеме. Ежегодно его посещают 600 тыс. человек.

8. Франция — 1,4 млрд. долларов

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Не зря, ох не зря во Франции ежегодно проходит четырехдневная выставка Salon du Chocolat, на которой показывают последние достижения шоколадо-создания в мире. Ее изюминка — демонстрация шоколадной моды, хотя без дегустаций, мастер-классов, лекций и прочих выставочных развлечений дело тоже не обходится.

7. Канада — 1,5 млрд. долларов

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В топ-10 входят только две страны не из Европы, и Канада — одна из них. Фанаты не должны проезжать мимо городка St. Stephen в графстве Шарлотт провинции Нью-Брансуик. Там расположена фабрика бренда Ganong, так что городок так и называют: "Шоколадный город". Раз в год там проходит "шоколадный" фестиваль.

6. Польша — 1,6 млрд. долларов

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Польша и следующая страна в списке делят 5-6 места. Крупнейший шоколадный бренд страны — E. Wedel, а если вы приехали в страну в порыве шоколадного туризма, то поезжайте в Краков и зайдите на Krakowska Manufaktura Czekolady. Там вкусно!

5. США — 1,6 млрд. долларов

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Вторая не европейская страна-экспортер шоколада — США. Правда, особых "шоколадных" достопримечательностей там нет. Зато есть много такого шоколада, которого в Европе днем с огнем не сыщешь (даже привычные нам бренды делают и продают там совсем другие вкусы).

4. Италия — 1,7 млрд. долларов

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Топ-4 открывает Италия. В Перудже каждый год проходит ярмарка Eurochocolate, которая в отличие от парижского Salon du Chocolat более "приземленная", а оттого и более посещаемая. Каждый фанат шоколада должен побывать на ней хотя бы раз.

3. Нидерланды — 1,8 млрд. долларов

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Почему все знают швейцарский и бельгийский шоколад, а также шоколад из страны номер один в нашем топе, но так мало людей слышали про голландский шоколад? Загадка. Однако в стране много производителей, в том числе и фирм вроде Van Roselen Fine Chocolates, которые делают не шоколадки, а произведения искусства — в том числе и на заказ. В Амстердаме также есть Chocolátl, "шоколадная галерея", в которой выставлены шоколадные произведения искусства.

2. Бельгия — 2,9 млрд. долларов

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Да, да и еще раз да — все слышали про "бельгийский шоколад" и практически все хоть раз его, да пробовали. Если фанатеете от этого лакомства, вам самая дорога… да куда угодно. В Бельгии больше одного музея шоколада, более 2 тыс. частных производителей шоколада со своими уютными лавочками, а также несколько шоколадных фестивалей, включая Choco-Laté в Брюгге и "Фестиваль шоколада" (затейливое название!) в Брюсселе.

1. Германия — 4,5 млрд. долларов

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Упс, на первом месте — кто бы мог подумать — Германия. Но с цифрами не поспоришь, ведь целых 17% мирового шоколадного экспорта приходится на немецких производителей. Будете в Кельне — заходите в Das Schokoladenmuseum, там дают попробовать "экспонаты"!

0. Бонус — топ-10 экспортеров какао (он СОВСЕМ другой)

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Без какао немыслим шоколад, верно? Вот только выращивают его совсем не в старушке Европе, и даже не в США и не в Канаде. Топ-10 крупнейших в мире экспортеров какао радикально отличается от топ-10 производителей: