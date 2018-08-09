Топ-10 вещей, без которых ваша поездка в Исландию будет неполной

Delfi Turgid
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Увидеть гору Вестрахорн
Топ-10 вещей, без которых ваша поездка в Исландию будет неполной
Foto: Shutterstock

У большинства людей с Исландией ассоциируются живописные виды природы, зеркальные озера, замки и вкусные рыбные блюда. Но Исландия этим не ограничивается и Pandotrip рассказывает, что стоит увидеть и сделать в этой стране водопадов и северного сияния.

Увидеть китов

Исландия — одно из лучших мест в мире для наблюдения за китами. Например, косатка Кейко из знаменитого фильма "Освободите Вилли" была поймана близ городка Рейдарфьордюр. Помимо косаток здесь обитает еще 11 видов китов.

Топ-10 вещей, без которых ваша поездка в Исландию будет неполной
Foto: Reuters/Scanpix

Лучшие места для наблюдения за китами — Хусавик, в котором живут всего 182 человека и есть музей китов, Эйяфьордюр с самым длинным фьордом в Исландии и столица Рейкьявик. Китов можно увидеть в любое время года, но с июня по сентябрь они особенно активны, поскольку в море много еды, а пик сезона приходится на период с июня по август.

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Увидеть гору Вестрахорн

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Delfi Turgid

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