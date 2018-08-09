Топ-10 вещей, без которых ваша поездка в Исландию будет неполной

У большинства людей с Исландией ассоциируются живописные виды природы, зеркальные озера, замки и вкусные рыбные блюда. Но Исландия этим не ограничивается и Pandotrip рассказывает, что стоит увидеть и сделать в этой стране водопадов и северного сияния.
Увидеть китов
Исландия — одно из лучших мест в мире для наблюдения за китами. Например, косатка Кейко из знаменитого фильма "Освободите Вилли" была поймана близ городка Рейдарфьордюр. Помимо косаток здесь обитает еще 11 видов китов.
Лучшие места для наблюдения за китами — Хусавик, в котором живут всего 182 человека и есть музей китов, Эйяфьордюр с самым длинным фьордом в Исландии и столица Рейкьявик. Китов можно увидеть в любое время года, но с июня по сентябрь они особенно активны, поскольку в море много еды, а пик сезона приходится на период с июня по август.