Топ-5 аквапарков Европы, которые нужно посетить этой зимой

Delfi Turgid
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2. Аквапарк Aquaworld — современная водная империя в Будапеште, Венгрия
Топ-5 аквапарков Европы, которые нужно посетить этой зимой
Foto: Shutterstock
turist.ee

Лето прошло, в Европе закрываются пляжные сезоны. Однако это вовсе не означает, что надо попрощаться с летними радостями. Аквапарк — это развлечение для всей семьи: увлекательное место для детей и возможность расслабиться и насладиться водными процедурами для родителей.

И если в Юрмальском аквапарке вы побывали уже не один раз, то вот еще пять аквапарков, которые расположены от нас не так далеко и которые стоит посетить этой зимой:

1. Тропический Остров на земле Бранденбург, Германия

Tanning on the beach

Расположенный всего в часе езды от Берлина самый большой крытый аквапарк в Европе поражает своими размерами и предлагает отправиться в южную часть Тихого океана. Здесь будет чем заняться и любителям активно-экстремального отдыха и тем, кто предпочитает расслабляться и восстанавливаться в сауне. Здесь есть без преувеличения абсолютно все — от мини-гольфа до полета на воздушном шаре. А купаясь в бирюзовом крытом океане с песчаными берегами, вы можете и вовсе забыть, что все еще находитесь в Германии. Влажность воздуха в аквапарке поддерживается на уровне 40-60% , что позволяет 50,000 растений со всего мира расти здесь в своей аутентичной атмосфере. Тропические острова — один из 20 наиболее посещаемых аквапарков во всем мире.

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2. Аквапарк Aquaworld — современная водная империя в Будапеште, Венгрия

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Delfi Turgid

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