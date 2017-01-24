Топ-5 бесплатных экскурсий в самых дорогих столицах мира

Лондон, Великобритания

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Бесплатные экскурсии по британской столице организуют Free London Walking Tours. Самый популярный тур — "Королевский Лондон" — проводится по четным дням; старт — в 10:45. Всего же для туристов подготовлены семь маршрутов, включая тематические туры "Таинственный Лондон", "Огонь, мор и чума", "Лондон Сити и южный берег Темзы", "Призраки Лондона" и "Джек‑Потрошитель".

Они начинаются в 10:45, 14:30 или 19:00 — в зависимости от маршрута. Группы, как правило, не превышают 15 человек. Экскурсии проводятся на английском и испанском языках. Забронировать тур, а также узнать расписание бесплатных экскурсий можно на сайте Free London Walking Tours.

Копенгаген, Дания

Группа энтузиастов, объединившихся в команду Copenhagen Free Walking Tours, ежедневно проводят бесплатные экскурсии по датской столице. Причем в любую погоду — и в дождь, и в снег. Наибольшей популярностью пользуются традиционные трехчасовые обзорные туры (старт — у королевского дворца Амалинборг в 11:00) и полуторачасовые экскурсии по району Христиания (старт — на площади Højbro Plads в 15:00). Они проводятся на английском и испанском языках. Забронировать тур можно на сайте Copenhagen Free Walking Tours.

Бесплатные экскурсии в Копенгагене проводятся и по дворцу Кристиансборг, в котором заседает датский парламент. Продолжительность туров — около 45 минут, они проводятся на английском языке. Проводятся они каждое воскресенье. Сходить в парламент стоит хотя бы ради панорам копенгагенских улиц, которые открываются из окон дворца. Билеты стоит бронировать заранее на официальном сайте парламента.

Амстердам, Нидерланды

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О том, как за 800 лет деревенька на реке Амстел превратилась в один из крупнейших городов Европы, можно узнать на бесплатной экскурсии по голландской столице. Их организует компания City Free Tour. Классическая программа включает посещение площади Дам, квартала Красных фонарей, королевского дворца и района Йордан. Старт — в 13:30, ежедневно. Длительность экскурсии — 2,5 часа. А полуторачасовая экскурсия по району Красных фонарей стартует каждую пятницу в 20:00.

Место встречи — кафе De Waag на площади Nieuwmarkt, в 10 минутах ходьбы от железнодорожной станции. Для всех экскурсий требуется предварительная регистрация на сайте City Free Tour.

Цюрих, Швейцария

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В одном из самых дорогих городов Европы доступно несколько бесплатных экскурсий — в частности, тур по Старому городу и исторический тур (старт — от площади Paradeplatz, перед зданием банка UBS), а также архитектурный тур (старт — у киоска на площади Limmatplatz) и по району Цюрих‑Вест (старт — перед зданием Prime Tower).

Полуторачасовые экскурсии проводятся каждый день, в 11:00 и 15:00, в зависимости от маршрута. Туры доступны на английском, испанском, итальянском, немецком, французском и португальском языках. Забронировать их можно на сайте Free Walk Zurich; обращайте внимание на то, на каком языке будет проводится экскурсия.

Осло, Норвегия

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Бесплатные туры по Осло проводят энтузиасты из Oslo Free Tour — с упором на культурное наследие города и современную музыкальную сцену Норвегии. Во время экскурсии гостям города показывают самые интересные граффити Осло.

Тур длится около двух часов — и стартует от статуи гуляющего тигра на площади Jernbanetorget, перед железнодорожным вокзалом. Экскурсии проводятся на английском, норвежском, французском, немецком, польском и испанском языках.