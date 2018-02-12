Топ-5 городов для романтической поездки на день Святого Валентина

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 5
Канкун, Мексика
Топ-5 городов для романтической поездки на день Святого Валентина
Foto: Shutterstock

Если вы уже прошли конфетно-букетный период с вашим избранником, то наступила пора для другого уровня романтики — путешествий. А день Святого Валентина - прекрасный повод отправиться куда-то на пару дней или даже на неделю. Smarter Travel рассказывает о пяти лучших городах для романтического отпуска.

Каждый из городов, о котором мы расскажем, сам по себе способен вскружить голову любому, а для влюбленной пары — это словно Диснейленд чувств. Позагорать на пляже, затеряться в музеях, провести гастрономический тур по кафе и ресторанчикам, уплыть в гондоле — в этих городах получаются самые сладкие воспоминания.

Сан-Франциско, США

Топ-5 городов для романтической поездки на день Святого Валентина
Foto: Shutterstock

Очаровательные викторианские дома в приятных районах, потрясающие виды на залив и рестораны на каждом углу — Сан Франциско может разжечь даже погасшую страсть.

Послушайте поэтические чтения среди цветов в Шекспировском саду, покатайтесь на старинных трамвайчиках, перекусите в одной из многочисленных закусочных в фудкорте в Ферри Билдинг, насладитесь захватывающими дух видами с верхушки башни Койт или отправляйтесь на дегустацию лучших вин мира в соседнюю Соному или Долину Напа.

1 5
Канкун, Мексика

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Готовьтесь фотографировать: 7 городов с неожиданно удивительной архитектурой

Готовьтесь фотографировать: 7 городов с неожиданно удивительной архитектурой

Подумайте дважды: 12 мест, куда в 2018 году лучше не ездить

Подумайте дважды: 12 мест, куда в 2018 году лучше не ездить

Города-призраки: 10 великих, но теперь заброшенных городов Европы

Города-призраки: 10 великих, но теперь заброшенных городов Европы

Топ-5 городов для романтической поездки на день Святого Валентина

Топ-5 городов для романтической поездки на день Святого Валентина

Eurostar запустит прямой поезд Лондон-Амстердам

Eurostar запустит прямой поезд Лондон-Амстердам

7 неожиданных вещей, которые запрещены в Диснейлендах (и три, которые разрешены)

7 неожиданных вещей, которые запрещены в Диснейлендах (и три, которые разрешены)

airBaltic летит в Малагу! Топ-5 интересных мест

airBaltic летит в Малагу! Топ-5 интересных мест "сердца" региона Коста-дель-Соль

ФОТО: В Елгаве открылся Международный фестиваль ледовых скульптур

ФОТО: В Елгаве открылся Международный фестиваль ледовых скульптур

подробнее
7 неожиданных вещей, которые запрещены в Диснейлендах (и три, которые разрешены)

7 неожиданных вещей, которые запрещены в Диснейлендах (и три, которые разрешены)

airBaltic летит в Малагу! Топ-5 интересных мест

airBaltic летит в Малагу! Топ-5 интересных мест "сердца" региона Коста-дель-Соль

Не только Фестиваль ледовых скульптур. Топ-5 зимних развлечений в Елгаве

Не только Фестиваль ледовых скульптур. Топ-5 зимних развлечений в Елгаве

Eurostar запустит прямой поезд Лондон-Амстердам

Eurostar запустит прямой поезд Лондон-Амстердам

16 февраля латыши и эстонцы смогут бесплатно приехать в Литву

16 февраля латыши и эстонцы смогут бесплатно приехать в Литву

подробнее