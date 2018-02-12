Топ-5 городов для романтической поездки на день Святого Валентина

Если вы уже прошли конфетно-букетный период с вашим избранником, то наступила пора для другого уровня романтики — путешествий. А день Святого Валентина - прекрасный повод отправиться куда-то на пару дней или даже на неделю. Smarter Travel рассказывает о пяти лучших городах для романтического отпуска.

Каждый из городов, о котором мы расскажем, сам по себе способен вскружить голову любому, а для влюбленной пары — это словно Диснейленд чувств. Позагорать на пляже, затеряться в музеях, провести гастрономический тур по кафе и ресторанчикам, уплыть в гондоле — в этих городах получаются самые сладкие воспоминания.

Сан-Франциско, США

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Очаровательные викторианские дома в приятных районах, потрясающие виды на залив и рестораны на каждом углу — Сан Франциско может разжечь даже погасшую страсть.

Послушайте поэтические чтения среди цветов в Шекспировском саду, покатайтесь на старинных трамвайчиках, перекусите в одной из многочисленных закусочных в фудкорте в Ферри Билдинг, насладитесь захватывающими дух видами с верхушки башни Койт или отправляйтесь на дегустацию лучших вин мира в соседнюю Соному или Долину Напа.