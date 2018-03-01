Топ-6 вещей, на которые авиапилоты обращают внимание, когда сами летят в качестве пассажиров

Когда мы летим в самолете, то мы спим, читаем, играем, смотрим фильмы или работаем. Для авиапилотов все иначе — в силу профессии они подмечают то, на что мы не обращаем внимания. Business Insider рассказывает, что же это за вещи.
Образование льда
Большинство пассажиров боятся турбулентности, но пилоты на это почти не обращают внимание — это не угрожает безопасности и не способно вызвать аварию. Пилоты больше обеспокоены льдом на фюзеляже и крыльях самолета. Да, самолеты покрывают специальным составом, предотвращающим обледенение, но он действует ограниченное количество времени.
Проблемы могут начаться, когда самолет сбавляет мощность двигателей перед посадкой — посадочная дистанция очень коротка, и со включенными на полную мощность двигателями приземлиться невозможно. Это значит, что двигатели не вырабатывают столько тепла, как при взлете, и это увеличивает шансы на обледенение и может вызвать проблемы при посадке.