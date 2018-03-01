Топ-6 вещей, на которые авиапилоты обращают внимание, когда сами летят в качестве пассажиров

Delfi Turgid
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Подозрительные запахи
Топ-6 вещей, на которые авиапилоты обращают внимание, когда сами летят в качестве пассажиров
Foto: Shutterstock

Когда мы летим в самолете, то мы спим, читаем, играем, смотрим фильмы или работаем. Для авиапилотов все иначе — в силу профессии они подмечают то, на что мы не обращаем внимания. Business Insider рассказывает, что же это за вещи.

Образование льда

Топ-6 вещей, на которые авиапилоты обращают внимание, когда сами летят в качестве пассажиров
Foto: Shutterstock

Большинство пассажиров боятся турбулентности, но пилоты на это почти не обращают внимание — это не угрожает безопасности и не способно вызвать аварию. Пилоты больше обеспокоены льдом на фюзеляже и крыльях самолета. Да, самолеты покрывают специальным составом, предотвращающим обледенение, но он действует ограниченное количество времени.

Проблемы могут начаться, когда самолет сбавляет мощность двигателей перед посадкой — посадочная дистанция очень коротка, и со включенными на полную мощность двигателями приземлиться невозможно. Это значит, что двигатели не вырабатывают столько тепла, как при взлете, и это увеличивает шансы на обледенение и может вызвать проблемы при посадке.

1 6
Подозрительные запахи

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Delfi Turgid

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