Топ-8 мест вокруг Дубровника, на которые не жалко потратить день

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 8
7. Корчула
Топ-8 мест вокруг Дубровника, на которые не жалко потратить день
Foto: Shutterstock

Побережье Адриатики – одно из самых популярных направлений восточноевропейского туризма, а Дубровник – яркий представитель этого самого направления. Не зря же второе название этого курортного города – "Жемчужина Адриатики". Еще большую популярность – если такое вообще возможно – в последние годы Дубровнику принесли съемки в нем сериала "Игра престолов".

В городе есть множество интересных мест, которые понравятся как любителям исторических памятников, так и сторонникам пляжного отдыха. Ну а если вам захочется выбраться из города на природу на денек, то вот восемь отличных вариантов.

8. Локрум

Топ-8 мест вокруг Дубровника, на которые не жалко потратить день
Foto: Pixabay

Локрум почти на тысячу лет был "оккупирован" монахами-бенедиктинцами, а в 1859 году там было построено большое поместье с отличным ботаническим садом, положившее начало "осадовыванию" острова. Он всего в 10 минутах езды на лодке из Дубровника и строго рекомендуется к посещению всеми, кто любит ботанические сады и парки. Старинный монастырь поврежден, но все еще стоит, хоть и превращен в ресторан. И да, на юго-восточной оконечности острова есть известный нудистский пляж.

1 8
7. Корчула

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Топ-10 хорватских островов с первозданной природой и манящим морем

Топ-10 хорватских островов с первозданной природой и манящим морем

Отпуск в сентябре: Пять мест в Европе, где все еще тепло

Отпуск в сентябре: Пять мест в Европе, где все еще тепло

Дешево и сердито: Пять стран Восточной Европы, в которых с туристов не дерут три шкуры

Дешево и сердито: Пять стран Восточной Европы, в которых с туристов не дерут три шкуры

Рекламные статьи
Шяуляй: уникальные музеи, странные туфли и то, что сводит котов с ума!

Шяуляй: уникальные музеи, странные туфли и то, что сводит котов с ума!

Перед началом учебного года на Синие горы: идеи для активного отдыха в парке в Огре

Перед началом учебного года на Синие горы: идеи для активного отдыха в парке в Огре

Рижские маршруты

Мир роскошных вилл – Межапарк. Что скрывается в тени сосен?
Топ-8 мест вокруг Дубровника, на которые не жалко потратить день

Топ-8 мест вокруг Дубровника, на которые не жалко потратить день

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Тервете и его окрестностях

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Тервете и его окрестностях

Места силы: семь важнейших и красивейших мест паломничества в мире

Места силы: семь важнейших и красивейших мест паломничества в мире

Внимание, геймеры! В Таллинне открылся первый в странах Балтии интерактивный музей видеоигр

Внимание, геймеры! В Таллинне открылся первый в странах Балтии интерактивный музей видеоигр

10 самых интересных мест в Эстонии для осенних путешествий

10 самых интересных мест в Эстонии для осенних путешествий

подробнее
Маршрут выходного дня: что посмотреть в Тервете и его окрестностях

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Тервете и его окрестностях

Места силы: семь важнейших и красивейших мест паломничества в мире

Места силы: семь важнейших и красивейших мест паломничества в мире

5 самых красивых замков и усадеб в Латгалии: легенды, роскошные залы и ландшафтные парки

5 самых красивых замков и усадеб в Латгалии: легенды, роскошные залы и ландшафтные парки

А люди где? Топ-5 необычно красивых, но заброшенных мест

А люди где? Топ-5 необычно красивых, но заброшенных мест

Топ-10 экскурсий на Тенерифе, которые обязательно нужно посетить

Топ-10 экскурсий на Тенерифе, которые обязательно нужно посетить (1)

подробнее