Топ-8 мест вокруг Дубровника, на которые не жалко потратить день

Побережье Адриатики – одно из самых популярных направлений восточноевропейского туризма, а Дубровник – яркий представитель этого самого направления. Не зря же второе название этого курортного города – "Жемчужина Адриатики". Еще большую популярность – если такое вообще возможно – в последние годы Дубровнику принесли съемки в нем сериала "Игра престолов".

В городе есть множество интересных мест, которые понравятся как любителям исторических памятников, так и сторонникам пляжного отдыха. Ну а если вам захочется выбраться из города на природу на денек, то вот восемь отличных вариантов.

8. Локрум

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Локрум почти на тысячу лет был "оккупирован" монахами-бенедиктинцами, а в 1859 году там было построено большое поместье с отличным ботаническим садом, положившее начало "осадовыванию" острова. Он всего в 10 минутах езды на лодке из Дубровника и строго рекомендуется к посещению всеми, кто любит ботанические сады и парки. Старинный монастырь поврежден, но все еще стоит, хоть и превращен в ресторан. И да, на юго-восточной оконечности острова есть известный нудистский пляж.