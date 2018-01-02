ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля

Сложно найти человека, который бы не хотел быть владельцем собственного авто, поэтому количество машин на дорогах постоянно растет. При этом многие удивятся, узнав, что в мире еще есть места, где не встретишь автомобилей вообще. Портал womanadvice рассказывает о девяти из них.
Венеция, Италия
Конечно, самый известный город, где нет автомобилей, будет стоять под номером один. В нем находится 150 каналов и 117 небольших островов, соединенных мостами. Местные жители пользуются общественным транспортом – водным такси, а для туристов здесь курсируют популярные во всем мире гондолы.