Топ-9 мест для храбрых духом путешественников

Delfi Turgid
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Паранормальный лес Хойя-Бачу
Топ-9 мест для храбрых духом путешественников
Foto: Shutterstock

Большинство из нас предпочитают спокойный отдых на берегу теплого моря или осмотр древних достопримечательностей и памятников культуры. Однако есть один тип путешественников, которым покой только снится — они предпочитают места, где могут испытать свое тело и свой дух. Если вы не совсем принадлежите к этой категории туристов, но не прочь пощекотать нервы, то Tūrismagids.lv приглашает в небольшое виртуальное путешествие в самые странные и страшные места планеты.

Часовня костей

Топ-9 мест для храбрых духом путешественников
Foto: Shutterstock

Эта часовня находится в Португалии, в местечке Эвора, и стоит отметить, что похожие здания есть в Италии и Франции, хотя они были построены намного позже и с другими целями.

Это главная достопримечательность Эворы. Свое название часовня получила из-за использования в убранстве человеческих костей и черепов, которыми вымощены потолки и стены. Часовню построили францисканские монахи в XVI веке. Этим зданием и необычным интерьером они хотели напомнить своим собратьям о том, что все мы смертны, и о том, насколько короток наш век на земле. На входе в часовню есть надпись, которая гласит "Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos" (Мы, кости, находящиеся здесь, ждем ваши).

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Паранормальный лес Хойя-Бачу

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Delfi Turgid

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