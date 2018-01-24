TripAdivsor 2018: Лучший отель в мире находится в Камбодже

Туристический сервис TripAdivsor представил свой ежегодный рейтинг лучших отелей в мире. Первое место в нем занял Viroth's Hotel, расположенный в центре камбоджийского города Сиемреап, неподалеку от знаменитого храмового комплекса Ангкор.

Отель, набравший больше всего хвалебных отзывов, может похвастаться современным дизайном, дополненным необычными вертикальными садами, 35 стильными номерами, бассейном, спа-салоном и тренажерным залом. Стоимость проживания составляет от 78 фунтов за ночь.

Как отмечает The Daily Mail, на момент составления рейтинга Viroth's Hotel имел 910 обзоров от путешественников, причем 95% из них поставили оценку "отлично" и никто не заявил о недовольстве.

В десятку лучших также вошли отели Коста-Рики, Индии, Вьетнама, Мальдивов, Италии, США и Франции.

В сегменте luxury самые высокие оценки получил отель Baros Maldives на Мальдивах. Немного отстали от него гостиничные комплексы в Марокко, Гонконге, Индии и Перу. В категории Bed and Breakfast первую строку занял бразильский отель Pousada Casa Campestre.

Самым лучшим отелем Великобритании стал Hotel 41, расположенный напротив Букингемского дворца, а лучший американской отель Nantucket Hotel & Resort принимает гостей на острове Нантакет, входящем в штат Массачусетс - там, где разворачивается действие первых глав "Моби Дика" Германа Мелвилла.